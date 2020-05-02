Corona virüsü belirtileri nelerdir? Uzman isim corona virüsü belirtileri ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı

Dünya üzerinde corona virüsü salgınıla mücadele kapsamında uzman isimler uyarılarına devam ederkn corona virüsü belirtileri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyor. Son yapılan açıklamaya göre koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı. Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüsü belirtileri arasında kuru öksürük, yüksek ateş ve halsizlik bulunuyor. Pandemi ve Gelişen Tehditler Bürosu'nun eski müdür yardımcısı Mario Ramirez'in en son yaptığı açıklamada yeni hastalıklardaki semptomların sıklığının mevsimsel grip gibi tekrarlayan hastalıklarda bile zamanla değiştiğini söylemişti. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ COVİD 19 virüsü belirtilerinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki gün gün ortaya çıkan corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte corona virüsü son dakika haberleri…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÜN GÜN ORTAYA ÇIKIYOR!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yayıldığı ülkelerde ölü ve vaka sayılarını artırırken, her geçen gün yeni belirtileri de ortaya çıkıyor. Nadir sayıda görülen bazı belirtilerin farklı hastalarda tespit edilmesiyle birlikte koronavirüs belirtileri arasına yenileri eklenmeye devam ediyor. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, koronavirüs belirtilerinde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı dışında yeni belirtilerin olduğuna dikkat çekti.

İşte corona virüsü belirtileri…