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virüsü belirtileri nelerdir? Uzman isim ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı

Dünyayı etkisi altına alan virüsü salgınında haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünya aşı ve tedavi çalışmalarına hız kesmeden devam ederken salgının belirtilerine her gün bir yenisi ekleniyor. İlk başta kuru öksürük, yüksek ateş ve halsizlikle kendini gösteren corona virüsü belirtilerinde semptomlar 9’a çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs belirtilerine karşı uzman isimler uyarılarına devam ediyor. Son olarak Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. A Haber canlı yayınında korona virüsüyle alakalı merak edilen soruları yanıtladı. Peki nelerdir? İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmaya dair veriler ve haberin detayları

Giriş Tarihi: 2.5.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 08:10 ABONE OL
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Uzman isim corona virüsü belirtileri ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı

Dünya üzerinde virüsü salgınıla mücadele kapsamında uzman isimler uyarılarına devam ederkn gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyor. Son yapılan açıklamaya göre koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı. Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüsü belirtileri arasında kuru öksürük, yüksek ateş ve halsizlik bulunuyor. Pandemi ve Gelişen Tehditler Bürosu'nun eski müdür yardımcısı Mario Ramirez'in en son yaptığı açıklamada yeni hastalıklardaki semptomların sıklığının mevsimsel grip gibi tekrarlayan hastalıklarda bile zamanla değiştiğini söylemişti. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. COVİD 19 virüsü belirtilerinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki gün gün ortaya çıkan corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte corona virüsü son dakika haberleri…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÜN GÜN ORTAYA ÇIKIYOR!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yayıldığı ülkelerde ölü ve vaka sayılarını artırırken, her geçen gün yeni belirtileri de ortaya çıkıyor. Nadir sayıda görülen bazı belirtilerin farklı hastalarda tespit edilmesiyle birlikte koronavirüs belirtileri arasına yenileri eklenmeye devam ediyor. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, koronavirüs belirtilerinde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı dışında yeni belirtilerin olduğuna dikkat çekti.

İşte corona virüsü belirtileri…

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Corona virüsü belirtileri nelerdir? Uzman isim corona virüsü belirtileri ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı
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