Karaciğer dostu Şevketi bostan bitkisinin faydaları

Son zamanlarda alternatif tıbba ilgi artmış durumda. Ege'nin meşhur otlarından olan şevketi bostan da epey merak edilen bitkiler arasında yer alıyor. İşte iyi bir magnezyum, kalsiyum ve demir kaynağı olan Şevketi Bostan bitkisinin faydaları ve vücuda etkileri...

Şevketi bostan, lezzetli bir bitkidir. Zeytinyağlısı da olur etlisi de. Her damak tadına hitap eden şevketi bostan bitkisi lezzetinin yanı sıra alternatif tıpta da önemli bir yere sahiptir.

ŞEVKETİ BOSTAN NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; 50 cm'ye kadar boylanabilen bir yıllık otsu bir bitkidir. Bol tüylü iri yapraklarının kenarlarında da çok sayıda diken bulunur. Yaprakların alt yüzündeki damarları beyaz olur. Yaz boyunca açan sarı renkli bileşik çiçekleri vardır. Bitki bu çiçeklerin olgunlaşmasıyla meydana gelen silindir yapılı, bir ucu püskül gibi tüylü ve kahverengi tohumlarını dökerek çoğalır.Topraküstü kesimleri körpeyken kesilip toplanan bitki, iyice soyulup dikenlerinden arındılarak Ege ve Akdeniz bölgesindeki pazarlarda şevketibostan ya da kısaca şevketotu adlarıyla satılır. Sebze olarak pişirilip tüketilir.

ŞEVKETİ BOSTAN FAYDALARI NELERDİR?

Şevketi bostan bitkisi, vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitkidir. İyi bir magnezyum, kalsiyum ve demir kaynağıdır.

Eski Yunan halkı tarafından suçiçeği, kızamık ve çeşitli cilt hastalıkları için şevketi bostan kullanılırdı.

Bağırsak problemlerine karşı ilaç kadar etkili olduğu söylenir. Bağırsak solucanlarını yok etmeye yardımcı olur ve hazımsızlık, kabızlığın önüne geçer.

Bitkiden elde edilen "taraksesteril asetat" adındaki kimyevi madde idrar yollarının kasılıp gevşemesini sağlamaktadır.

Bu özelliği nedeniyle böbreklerdeki taş ve kumların dökülmesine yardımcı olan şevketi bostan aynı zamanda idrar ve gaz söktürücüdür.

Baş ağrısı tedavisinde etkilidir ve balgam söktürücü özelliği bulunur.

Şevketi bostan antimikobiyel etkisi sayesinde geçmiş zamanlarda son derece tehlikeli olan ahıv virüsü için tedavi amaçlı kullanılırdı.

BEYİNDEKİ KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIYOR

Beyindeki kan dolaşımını artırmaya yardımcı olan şevketi bostan, hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu artırır. Şevketi bostan aynı zamanda karaciğer dostu bir bitkidir.

ŞEVKETİ BOSTAN OTU NASIL TEMİZLENİR?

Temizlenmemiş olanları satın alınırsa ayıklanırken dikenlerinden korunmak için eldiven giyilmelidir. Taze yapraklarındaki ve köklerindeki dikenler temizlendiğinde kök kısmının havuca benzediği görülecektir. Köklerinin üzerini saran kahverengi kabuk ya da tabaka bir bıçak yardımıyla soyulmalı bunun ardından kök dik olarak ikiye kesilmeli ve ortada bulunan sert bölüm kesilerek çıkartılmalıdır. Yıkanmış, toprağından arındırılmış kökler ince dilimlere ayrılarak limonlu suda bekletilmelidir. Kötü görünen, sararmış yaprakları atılmalı, ayıklama işlemi bittikten sonra sirkeli suda bir süre bekletilmelidir. Toprakla doğrudan temas halinde olan yapraklı tüm diğer bitki ve otlar gibi şevketi bostan da topraklarından arındırılmalı, bol su ile çok iyi yıkanmalıdır.