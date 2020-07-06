Sivilceye ne iyi gelir? Sivilce izleri nasıl geçer? İşte sivilce izlerini kurutan maske tarifleri

Sivilceler günlük hayatta en büyük fiziksel görünüm sorunlarında biri olduğu için sivilce nasıl geçer ve sivilceye ne iyi gelir sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaktadır. Bir tedavi sizin için işe yararsa, 4 ila 6 hafta içinde bir miktar iyileşme fark etmeniz gerekir. Ev yapımı veya kimyasal bir ilaç kullandığınızda cildinizde temizliğin görülmesi iki ila üç ay veya daha uzun sürebilir. Peki, sivilce nasıl geçer ve bu yaralara ne iyi gelir? Haberimizde, sivilce nasıl geçer sorusunun yanıtı yer almaktadır. İşte, sivilceye iyi gelen şeyler…

SİVİLCE NEDİR? SİVİLCE NEDEN OLUŞUR?

Hiçbir faktör akneye neden olmaz. Akne, saç foliküllerine bağlı sebase (yağ) bezleri ergenlik döneminde veya diğer hormonal değişikliklerden dolayı uyarıldığında ortaya çıkar. Sebum (yağ) cildi yağlayan ve koruyan doğal bir maddedir. Artan yağ üretimi ile ilişkili olarak, cilt hücrelerinin olgunlaşma biçimindeki bir değişiklik, onları foliküler gözeneği tıkamaya yatkın hale getirir. Fiş, ince bir cilt tabakasıyla kaplanmışsa veya havaya maruz kalırsa, fişin daha koyu açık olan kısmına "siyah nokta" denir.

Tıkanmış saç kökü yavaş yavaş büyüyerek yumru üretir. Folikül genişledikçe, duvar yırtılarak tahriş edici maddelerin ve normal cilt bakterilerinin cildin daha derin katmanlarına erişmesine izin verebilir ve sonuçta iltihap oluşturur. Cildin yüzeyine yakın iltihaplanma bir püstül üretir; daha derin iltihaplanma papül (sivilce) ile sonuçlanır; iltihap daha derinse, bir kist oluşturur.

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Elma sirkesi: elma suyunu veya baskılanmış elmalardan süzgeçten geçirilmemiş meyve suyunu fermente ederek yapılır.

Elma sirkesi de diğer sirkeler gibi, birçok bakteri ve virüsle savaşma kabiliyeti ile sivilce kurutucu yöntemler arasında yerini almaktadır.

Laktik asidin sivilce lekelerine çözüm olduğu ve sivilce izlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Dahası, elma sirkesi ilk etapta sivilceye neden olan fazla yağı kurutmaya yardımcı olabilir.

Nasıl kullanılır?

Öncelikle 1 ölçek elma sirkesi ve 3 birim suyu karıştırınız (hassas ciltler için daha fazla su kullanın). Su iyice elma sirkesi ile karıştıktan sonra karışımı pamuklu bir top kullanarak cilde nazikçe uygulayın. 5-20 saniye boyunca bekletin daha sonra suyla durulayın ve kurulayın. Bu işlemi gerektiği sürece günde 1-2 kez tekrarlamaya devam edin. Elma sirkesinin cildinize uygulanmasının yanıklara ve tahrişe neden olabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle her zaman küçük miktarlarda kullanılmalı ve su ile seyreltilmelidir.

1 GÜNDE SİVİLCE GEÇİRME

Cadı fındığı, Kuzey Amerika cadı fındığı çalı Hamamelis virginiana'nın kabuğundan ve yapraklarından çıkarılır. Güçlü antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahip tanenler içerir

Bu nedenle kepek, egzama, varisli damarlar, yanıklar, çürükler, böcek ısırıkları ve sivilce gibi çok çeşitli cilt durumlarını tedavi etmek için kullanılır.

Bununla birlikte, cadı fındığının cilde uygulanmasının bakterilerle savaşabileceğini, iltihaplanmayı azaltabileceği ve iyileşmeye yardımcı olabileceğini gösteren çeşitli çalışmalar vardır

Nasıl kullanılır?

1 çorba kaşığı cadı fındığı kabuğu ve 1 su bardağı suyu küçük ya da orta bir tencerede birleştirin. Cadı fındığını 30 dakika bekletin ve sonra karışımı ocakta kaynatın. Kaynatmaya başlayın ve 10 dakika pişirin. Karışımı ocaktan alın ve 10 dakika daha bekletin. Sıvıyı kapalı bir kapta süzün ve saklayın.

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SİVİLCE GEÇİREN İLAÇLAR NELERDİR?

Tabii ki, ikinci tedavi farklı kimyasal sivilce ilaçları kullanmaktır. Bilindik kozmetik markalarının birçok sivilce kremi mevcut. Aşağıda yer alan bileşenleri içeren sivilce ilaçlarını kullanabilirsiniz.

Örneğin, benzoil peroksit içeren bir sivilce tedavisi kullanıyorsanız, ikinci sivilce tedavisi başka bir akne ile savaşan bileşen içermelidir. Başka bir ürün seçmenize yardımcı olmak için, farklı aktif bileşenlerin üzerinde çalıştığı yöntemler şunlardır:

Benzoil peroksit P. sivilce bakterilerini azaltır

Adaptalen jel gibi retinoidler, gözenekleri açar ve yağlılığı azaltır. Böylece sivilceleriniz de azalır.

Salisilik asit iltihabı hafifletir ve gözenekleri açar.

Bu bileşenlerden herhangi birini içeren sivilce tedavisini çevrimiçi olarak veya bir mağazadan satın alabilirsiniz. Reçeteye ihtiyacınız yok.

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