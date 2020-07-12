Muz besin değerleri: 1 adet muz kaç kalori? Mucize meyve muzun kalori ve karbonhidrat oranı

Muzlar karbonhidrat açısından oldukça zengin meyvelerdir ve bu nedenle özellikle spor yapan vatandaşlar tarafından yoğun olarak tüketilir. Aynı zamanda muz insanı tok tutar.. Muzlar, sindirime oldukça faydalı olan dirençli nişasta da dahil olmak üzere çoğunlukla karmaşık karbonhidratlardan oluşmaktadır. Sporla ya da diyetler ilgileniyor olsun veya olmasın, muz tüketmek ve içindeki değerleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, muz kaç kalori sorusunun yanıtını çok sık araştırıyor. Peki, muz kaç kalıri ve ne kadar karbonhidrat var? Muzdaki vitaminler ve potasyum, kan basıncınız ve genel sağlığınız için faydalıdır. İşte muz kaç kalori sorusunun yanıtı ve besin değerleri…

MUZ KAÇ KALORİ?

Orta boy bir muz ortalama 105 kalori içerir. Bununla birlikte, farklı boyutlarda muzlar değişen miktarlarda kalori içerir.

Standart muz boyutlarının (1) kalori içeriği aşağıdadır:

Ekstra küçük (6 inçten az, 81 gram): 72 kalori.

Küçük (6-7 inç, 101 gram): 90 kalori.

Orta (7-8 inç, 118 gram): 105 kalori.

Büyük (8-9 inç, 136 gram): 121 kalori.

Ekstra büyük (9 inç veya daha uzun, 152 gram): 135 kalori.

Dilimlenmiş (1 su bardağı, 150 gram): 134 kalori.

Püresi (1 su bardağı, 225 gram): 200 kalori.

Muzunuzun büyüklüğünden emin değilseniz, ortalama bir muzun yaklaşık 100 kalori içerdiğini tahmin edebilirsiniz.

Muzun kalorilerinin %93'ü karbonhidrattan, %4'ü proteinden ve %3'ü yağdan gelir.

Muzda Ne Kadar Karbonhidrat Var?

Muz neredeyse tamamen su ve karbonhidrattan oluşur.

Karbonhidrat alımını izleyenler, yiyeceklerinin karbonhidrat içeriğini bilmekle ilgileniyorlar.

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İşte standart muz boyutları ve miktarlarındaki karbonhidrat içeriği:

Ekstra küçük (6 inçten az, 81 gram): 19 gram.

Küçük (6-7 inç, 101 gram): 23 gram.

Orta (7-8 inç, 118 gram): 27 gram.

Büyük (8-9 inç, 136 gram): 31 gram.

Ekstra büyük (9 inç veya daha uzun, 152 gram): 35 gram.

Dilimlenmiş (1 bardak, 150 gram): 34 gram.

Püresi (1 su bardağı, 225 gram): 51 gram.

Muzlar, büyüklüğüne bağlı olarak 2-4 gram lif içerir. "Net" karbonhidrat içeriği arıyorsanız (net karbonhidrat = toplam karbonhidrat - lif) 2-4 gram çıkarabilirsiniz.

Ek olarak, bir muzun olgunluğu karbonhidrat içeriğini etkileyebilir.

Genel olarak, yeşil veya olgunlaşmamış muzlar olgun muzlardan daha az sindirilebilir karbonhidrat içerir.

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