Son Dakika Haberi: Yılan burcu var mı? 'NASA açıklaması' iddiaların ardından Yılan Burcu ve 13 burç ile ilgili flaş paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden nasıl tarafından açıklandı iddia edilen yılan burcu ve 13 burç dedikodusu milyonlarca kez paylaşıldı. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddia sonrası vatandaşlar yılan burcu var mı, yılan burcu hangi ay ve tarihlerde oluyor gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Ancak ve NASA bir açıklama yayınlayarak astronomi ve astrolojinın birbirinden bağımsız olduğunu kamuoyu ile paylaştı.
SOSYAL MEDYADA YAYILAN YILAN BURCU NEDİR?
Yılan burcu, yay burcunu da içine alan bazı burçların tarihinin değişmesiyle birlikte ortaya çıkan burcu ifade etmektedir. Sosyal medyada, NASA'nın yaptığı iddia edilen açıklamalara dayandırılan paylaşımlara göre yılan burcu, astronomi takvimine 13'üncü burç olarak eklenmiş ve 29 Kasım-17 Aralık tarihlerini içine almıştır.
SOSYAL MEDYADAN YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ
- Sessiz ve etkileyicidirler.
- Hiç bir hedefe direk gitmezler.
- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.
- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. İlişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.
- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.
- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.
Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar.
KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım
AKREP: 23 Kasım-29 Kasım
YAY: 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat
KOVA: 16 Şubat-11 Mart
BALIK: 11 Mart-18 Nisan
YILAN: 29 Kasım-17 Aralık
İDDİA EDİLEN YILAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ
Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.
Tutkulu bir kadındır.
Toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.
İDDİA EDİLEN YILAN BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ
Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.
Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.