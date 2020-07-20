Spor öncesi kahve spor sonrası lor peyniri

Koronavirüs küresel salgını sebebiyle tüm dünya olarak uzun süre evde kaldık, bol kalorili yiyecekler tükettik. Şimdi forma girme zamanı... Yaz aylarında fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenlerin tüketmesi gereken besinleri İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, GÜNAYDIN okurları için açıkladı...Konu kaslarınızı spora hazırlamak olduğunda, en iyi tercih kompleks karbonhidrattır. Karbonhidratlar, spor boyunca kaslarınızın çalışması için ihtiyacı olan glikozu sağlar. Kompleks karbonhidrat yapısında olan tam tahıllı kaynaklar, yavaş sindirildiği için egzersiz sırasında kan şekerinizi dengeler ve enerjinizi yüksek tutar. Yulaf, en sağlıklı tahıl çeşitlerinden biridir. Glüten içermeyen yulaf, vücut için elzem vitamin, mineral, lif ve antioksidanları barındırır.Egzersiz yapmadan bir saat önce 350 ml. kadar kahve tüketmek, daha uzun süre egzersiz yapmanızı destekleyebilir ve dayanıklılığınızı artırabilir. Kafein, ayrıca yaşla birlikte azalan kas kütlesini onarmaya yarar. Ayrıca kas yapımına da yardım eden etken maddeler içerir. Kafein, yağ ayrıştırıcı özelliklere de sahiptir. Bu nedenle spor öncesi tüketerek daha fazla yağ yakmak mümkün.Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar çok iyi bir antioksidan kaynağı olmakla birlikte flavonoidler, fenolik asit ve immün sistemi destekleyen E vitamini bakımından da zengindirler.Egzersiz sonrası kaslarınız, onarım ve yeniden yapım için proteine ihtiyaç duyar. Süt kesiği olarak da adlandırılan lor peyniri, oldukça zengin protein içeriğiyle çok uygundur. İçerisine bir çay kaşığı kadar ekleyeceğiniz çörek otu ile de yağ asidinden dengeli bir alternatif olabilir.Bir saat ya da daha uzun süre egzersiz yapacaksanız veya fazla terliyorsanız, su vücudunuz için muhteşem bir içecektir. Kaybettiğiniz her yarım kilo için 2-3 bardak su içmeniz gerekir. Egzersiz saatlerinizi öğle sıcaklarına denk getirmeyecek şekilde ayarlamanız ve su alımınızı asla ihmal etmemeniz, beden sağlığımız için oldukça önemlidir.Tüm egzersiz çalışmalarınız kas ağrısıyla mı sonuçlanıyor? Bu durumda ilaçlara başvurmak yerine zencefili kullanmayı deneyin. Günde 240 ml. zencefil çayı içmek, en fazla 10 kalori alma- nıza neden olur. Ama tok tutucu etkisi, açlığınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Bu bitki çayını taze, dövülmüş zencefil kökleri ile hazırlayabilirsiniz.