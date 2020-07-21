Göbek Yağı Eritme Egzersizleri, Hareketleri, Kürleri ve Diyeti: Göbek Yağı Eritmek İçin Ne Yapılır?

Kilo sorunu ülkemizde en çok kadınların sorunlarıdır. Kilonun çoğunluğu ise hem erkek hem de kadınlarda göbektedir. Göbekte biriken yağların çokluğundan dolayı kişiler bu yağları eritmek isterler. Ancak eritmesi oldukça çaba gerektiren bir bölgedir. Bu bölgedeki yağların eriyebilmesi için çeşitli egzersizler, diyetler bulunmaktadır. Göbek yağı eritmeye karar veren ve kararından vazgeçmeyen bir kişi göbeğindeki yağlardan kurtulabilir. Peki göbek yağı nasıl eritilir? Göbek yağı eritme diyeti nedir? Göbek yağı eritmek ile ilgili tüm bilgiler bu yazıda...

GÖBEK YAĞI ERİTME EGZERSİZLERİ

Göbek yağı eritebilmek için pek çok egzersiz vardır. Bu egzersizler düzenli yapılırsa göbek yağı kolayca eritilebilir. Göbek Yağı Eritme Hareketleri şunlardır:

Crunches: Yarım mekik hareketidir. Bu harekette dizler hafif bir şekilde bükülür ve sırt üstü uzanılır. Ayak tabanları yere bastırılarak bu egzersiz yapılır. Kollar da baş arkasına yahut çapraz bir şekilde göğüs üzerine koyulur. Bu şekilde mekik çekilir ve kalkmış şekilde 5 saniye kadar beklenir.

Bisiklet Hareketi: Dizlerin 90 derece açıyla bükülmesi ve sırt üstü yere yatılmasıyla yapılan bir egzersizdir. Eller, dirsekler kırılarak boyuna yerleştirilir. Bu egzersizde sol diz sağ dirseğe yakınlaştırılır.

Bacak ile Çember Çizme: Eller vücuda yapışık bir şekilde yere sırt üstü yatılır. Sağ bacak bükülmeyerek 90 derecelik açıyla yukarı uzatılır. Ayak parmak uçları tavana doğru gergin bir şekilde tutulur. Bu hareket 10 ile 60 saniye arasında yapılır.

Kalça Kaldırma Hareketi: Avuç içleri yere bastırılarak sırt üstü yatılır. Bacaklar da birbirine yapışık durmalıdır. Ardından bacaklar bükülmeden 90 derecelik açıyla tavana doğru uzatılır. Baş ve omuzlar sabit bir şekilde bacaklar bu şekilde kaldırılmalıdır.

Plank Egzersizi: Herkese zor gelen ancak çok etkili olan bir harekettir. Bu harekette dizler üzerinde durulurken bacaklar kıvrık, eller dik bir şekilde yüz üstü uzanılır. Ayaklar uzatılır ve parmak uçlarında durulur. Eller de dirsekler yere gelecek şekle sokulur. Bu pozisyonda 30 saniye kadar durulur.

GÖBEK YAĞI ERİTME KÜRLERİ

Göbek yağı eritmek için birçok kür bulunmaktadır. Bu kürlerin hepsi işe yaramasa da bazıları işe yarar. Göbek yağı eritme kürü kullanıldığında kişi yediklerine ve egzersizlerine dikkat etmelidir. Aksi takdirde bu kür hiçbir işe yaramaz. Göbek yağı eritme kürlerinden birisi şudur:

Bir kase yoğurt, bir çay kaşığı toz zerdeçal, bir çay kaşığı toz tarçın ve bir çay kaşığı toz zencefil karıştırılır. Bu kür haftada iki kez ve yatmadan 3-4 saat önce yenmelidir. Üzerinde 3 bardak su içilmelidir.

GÖBEK YAĞI ERİTME DİYETİ

Göbekteki yağları eritmek için kişinin yediklerine dikkat etmesi çok önemlidir. Göbek yağı eritmek için yapılan diyet şu şekildedir:

Güne yulaf ezmesi ile başlanır

Avokado ile yağlara veda edilir

Siyah pirinç tüketilir

Elma sirkesi içilir

Ananas yemek bir alışkanlık olur

Egzersiz ihmal edilmemelidir

Çiğ sebzeler yenir

Yeşil çay içilir

Su içilir

Detoks suları içilir

GÖBEK VE BELDEKİ YAĞLARI ERİTME

Göbek ve beldeki yağları eritmek ülkemizde pek çok insanın derdidir. Bu derdin devası aslında çok kolaydır. Göbek ve bel yağı eritmek için birden fazla diyet, egzersiz ve kür bulunmaktadır. Bunlar ile birlikte istenmeyen yağları hayattan def etmek oldukça kolaydır. Ancak insanların pes etmemeleri ve yukarıda bahsedilen her şeyi yerine getirmeleri gereklidir. Düzenli egzersiz, diyet ve kür sonucunda kişi istemediği tüm göbek ve bel yağlarından kurtulabilir. Göbekteki yağlar özellikle egzersizlerin devamlılığı ile bedeni terk edip gidecektir. Göbek yağlarından kurtulmak isteyen bir kişi yediklerine çok dikkat etmelidir. Aksi takdirde kurtulmak istediği yağların üzerine yeni yağlar ekelenebilir.