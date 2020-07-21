Günlük Şeker İhtiyacı Ne Kadar? Günde Ne Kadar Şeker Alınmalı?

Dünyanın her yerinde en fazla tüketilen ürünlerden birisi hiç şüphesiz şekerdir. Özellikle hazır yiyecekler yanında tüketilen gazlı içecekler bu şeker tüketimini aşırı derecede çoğaltmaktadır. Şeker fazla kullanıldığı takdirde çok büyük tehlike arz eder. Şekerin fazla kullanılması ne kadar zararlıysa hiç kullanılmaması da öyle zararlıdır. İnsanların vücudunun günlük şeker ihtiyacı da vardır. Peki günlük şeker ihtiyacı nasıl hesaplanır? Günlük şeker ihtiyacı nasıl karşılanmalıdır? Tüm cevaplar bu yazıda...

Günlük Şeker İhtiyacı Hesaplama

Şeker fazla tüketildiğinde çok zararlı bir yiyecek haline geliyor. Günümüzde özellikle gençler tarafından tüketilen zararsız ve yağlı besinler şeker içeriği olarak da fazla yüksek olduğu için oldukça zararlı oluyor. Şeker insan hayatında olmazsa olmazdır ancak tüketilmesi gerekenden daha fazla tüketilmemelidir. Şekeri yeteri kadar tüketip aşırıya kaçmayan insan sayısı ise oldukça azdır. Bağımlılık yapan bir madde olan şeker, günlük olarak yenilen pek çok yiyeceğin içerisinde vardır. Doğal yiyeceklerdeki şekerler fazla şeker kullanılmasına sebebiyet vermese de hazır yiyecekler fazla şeker tüketimine sebebiyet vermektedir. Kişinin gün içerisinde yediklerine dikkat edip, tükettiği şekeri hesaplaması gereklidir. Günlük şeker ihtiyacı hesaplamaya gerek yoktur. Kadınların 20 gram erkeklerin 35 gram şeker tüketmeleri gereklidir.

Günlük Ne Kadar Şeker Alınmalı?

Şeker tüketiminin zararlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak uygulayan kişiler oldukça azdır. Şeker fazla tüketildiğinde adeta bir zehir gibidir. İnsana, organlarına zarar verir. Şekerin fazla tüketimi bedende birçok olumsuzluğa yol açar. Ancak insanların günlük olarak tüketmeleri gereken şeker vardır. Bu şeker, bir kutu kolanın içerdiği şekerden bile daha azdır. Erkeklerin 35 gram yani 150 kalori şeker alması tavsiye edilirken kadınların 20 gram yani 100 kalori almaları önerilir.

Günlük Şeker Tüketimi

Günlük şeker tüketimi insanlar tarafından çok merak edilen bir konudur. Hakkında en fazla araştırma yapılan konulardan da birisidir. Günlük şeker tüketimi, Amerika Kalp Derneği'ne göre erkeklere 150 kalori, kadınlara ise 100 kaloridir. Bu tavsiyeye uyan insan sayısı ise oldukça azdır. Ancak günlük şeker tüketimine uymak sağlık için oldukça önemlidir. Olası hastalıklara yakalanmamak için şeker ihtiyacı azaltılmalıdır. Şeker, insanın hayatından eksik olmasa bile kişiler sağlıklarını düşünerek şekeri hayatlarından çıkarmalılardır. Şekerin fazla tüketimi ileride pek çok hastalığa davetiye çıkaracaktır.

Günlük Şeker İhtiyacı Nasıl Karşılanır?

Şeker, bağımlılık yapan bir maddedir. Günlük ihtiyacı karşılanmadığı takdirde insanı krize bile sokabilir. Günlük şeker ihtiyacı kadınların 20 gram erkeklerin ise 35 gramdır. Bu ihtiyacın karşılanması önemlidir ancak ihtiyaçtan fazlasını tüketmek doğru değildir. Gün içerisinde tüketilen hazır yiyeceklerin içerisinde çok fazla şeker bulunmaktadır. Örneğin gün içinde içilen bir kutu kola bile kişinin günlük şeker ihtiyacından çok daha fazla şeker içermektedir. Günlük şeker ihtiyacını karşılamak için tüketilebilecek bazı yiyecekler vardır. Bunlar ise şöyle sıralanır:

Lif oranı yüksek besinler

Protein

Doğal yağlar

Probiyotik besinler

Tüm bunlar günlük şeker ihtiyacını karşılarken aynı zamanda da şekeri azaltmaya yardımcı olur.

Günlük Alınması Gereken Şeker Miktarı

Şeker çok tüketilmemelidir ancak günlük alınması gereken miktar da alınmalıdır. Şekerin günlük gerekli miktarı oldukça azdır. Kadınlar için 100 kalori erkekler için ise 150 kalori şeker ihtiyacı vardır. Daha fazlası zarardan başka bir şey değildir.

Doğal Şeker Hangi Besinlerde Var?

Günlük şeker ihtiyacının karşılanması için tüketilebilecek bazı doğal besinler vardır. Bunları ile şeker ihtiyacını karşılamak çok daha sağlıklıdır. Günlük şekerin hazır gıdalar ile karşılanması sağlıklı değildir. Şeker bağımlılık yapan bir maddedir ve aynı zamanda metabolizmayı yavaşlatır. Bu yüzden ne kadar az şeker tüketilirse o kadar iyidir. Şekeri doğal yollarla alabilmek için tüketilebilecek bazı besinler vardır. Bu besinler şu şekilde sıralanır: