Kirpik Lifting Nedir, Nasıl Yapılır? Kirpik Lifting Zararlı Mı? Malzemeleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son zamanlarda ismini duyuran kirpik lifting hem erkek hem de kadınlar tarafından çok ilgi gördü. Kirpiklerin kıvrılmasını ve bir süre o şekilde kalmasını sağladığı için insanların bu denli ilgi göstermesi ise oldukça normal. Kıvrık kirpikler neredeyse her insanın hayalidir. Kirpik lifting bu hayali az da olsa gerçeğe döktüğü için çok tercih ediliyor. Ancak insanlar zararı olup olmadığı konusunda da oldukça tedirginler. Kirpik lifting zararlı mıdır? Kirpik lifting sonrası nelere dikkat edilmelidir? Tüm cevaplar bu yazıda...

Kirpik Lifting Nedir?

Kirpik lifting kirpikleri hacimli gösteren ve kıvıran uygulamanın adıdır. Kirpik lifting belli bir süre boyunca dayandığı için çok tercih edilmektedir. Sadece doğal kirpiklerin köklerine uygulanan bu bakım keratin bakımı olarak bilinir. Kirpik lifting oldukça hijyenik bir şekilde yapılmaktadır. Bundan dolayı da korkulması gerekli değildir. Kirpik lifting hem güzellik merkezlerinde hem de evde yapılabilen bir uygulamadır.

Kirpik Lifting Nasıl Yapılır?

Kirpik lifting son zamanlarda sosyal medyada çokça rastlanan bir uygulamadır. Kirpik lifting hem evde hem de güzellik merkezlerinde uygulanmaktadır. Kirpik lifting yapmak oldukça kolaydır. Tek gereken lifting seti almaktır. Kirpik liftingi şu şekilde yapılır:

İlk olarak kirpik uzunluğuna göre s-m-l olarak ayrılan pedlerden birisi seçilir

Seçilen ped göz kapağına yapıştırılır

Ardından kirpikler pede tek tek yapıştırılır

1 numaralı olan ürün kirpiklere sürülür ve 15 dakika bekletilir

Ardından sırasıyla tüm ürünler sürülür ve beklenir

En sonunda göz kapağındaki ped çıkarılır

Kirpik Lifting Zararları Nelerdir?

Son zamanların en çok rağbet gören uygulamalarından birisi olan kirpik lifting işlemi birçok kişinin de endişelendiği bir durumdur. Bu kadar çok endişeye sebep olması kirpiklerin oldukça değerli şeyler olmasından kaynaklıdır. İnsanlar kirpiklerinin dökülmesinden korktuğu için kirpik lifting işlemlerinden uzak durabilirler. Ancak kirpik lifting işleminin herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Aksine kirpiklere bakım yapmaktadır. Kirpik lifting uygulamış olan kimse kirpiklerinin döküldüğünü söylememiştir. Korkulması gereken hiçbir şey yoktur.

Kirpik Lifting Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kirpik lifting göz ve kirpiği ilgilendirdiği için insanlar bu işlemden önce ya da sonra ne yapmaları gerektiklerini oldukça merak ederler. İlk bilmeleri gereken şey bu uygulamayı hijyenik bir ortamda yapmaları gerektiğidir. Kirpik lifting herhangi bir zararı olmayan uygulama olsa da göz hassas olduğu için temizlik çok önemlidir. Kirpik lifting sonrasında ise dikkat edilmesi gereken tek şey 24 saat boyunca su ile temas ettirmemek ve makyaj yapılmamasıdır.

Kirpik Lifting Malzemeleri

Kirpik liftin evde de yapılan bir uygulamadır. Özellikle son zamanda evine kapanmış olan pek çok insan tarafından yapıldığı bilinmektedir. Kirpik lifting için gerekli olan şey bir kirpik lifting setidir. Bu set içerisinde birbirinden farklı bazı yağlar, maddeler vardır. İsimleri tam olarak bilinmemekle birlikte kirpiğe bakım yapan ve hacim veren maddelerdir. Kirpik lifting setindeki hiçbir madde kirpiğe zarar verici değildir. Tam aksine kirpik lifting bir keratin uygulamasıdır ve maddelerin içerdiği faydalı şeyler sayesinde kirpiğe bakım yapar.

Kirpik Lifting Nasıl Bozulur?

Kirpik lifting son zamanlarda ismini çok duyuran bir uygulamadır. Kirpikleri dik bir şekilde duran kişiler tarafından oldukça tercih edilen bu uygulama hiçbir zarara sahip değildir. Kirpik lifting yaklaşık 2- 3 ay kadar kirpiklerin kıvrık durmasını sağlar. Ancak bazı kişiler kirpik liftingi belirli bir sebepten dolayı bozmak isteyebilir. Kirpik lifting bozmanın nasıl yapılacağı bir profesyonele sorulmalıdır. Ya da makyaj temizleyici yağ bazlı bir madde ile lifting bozmak denenebilir. Eğer çıkmazsa kesinlikle bir uzmana sorulması gerekir. Göz önemli bir organ olduğu için kişi kendi kafasına göre kirpikleriyle uğraşmamalıdır. Kirpikteki liftingten kurtulmak isterken gözleri mikrop kaptırmak kimsenin istemeyeceği bir durumdur.