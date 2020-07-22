Günlük protein ihtiyacı ne kadar, kaç gram? Günde ne kadar protein alınmalı?

Birçok aminoasitlerin bir araya gelmesiyle oluşan besin öğesine protein adı verilmektedir. Proteinler vücut için gerekli olan enerjiyi ve gelişimi sağlamaya yarayan bileşenlerdir. Proteinler, açlık zamanında en son tüketilmektedir. Kimyasal sindirimleri midede başlamaktadır. Organik bir bileşik olan proteinler vücut dokusunun gelişimi, dokuda oluşan yaraların iyileşmesi için fayda sağlayan önemli bir besin ögesidir.

Proteinlerin vücuttaki enerjinin açığa çıkmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Proteinler, metabolizmanın düzenlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, azotun vücutta kullanılır hale getirilmesi gibi birçok rolleri bulunmaktadır. İçeriğinde protein bulunan besinlerden tüketerek gerekli olan protein ihtiyacını karşılamış olursunuz. Proteinler daha çok; Kırmızı etler yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Ayrıca bunun dışında, beyaz et, baklagiller, süt ve süt ürünleri, yumurtalarda, kabak çekirdeği ve peynirde bol miktarda protein maddesi bulunmaktadır. Günlük protein ihtiyacı nasıl karşılanır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Günlük alınması gereken protein miktarı işte detaylar.

GÜNLÜK PROTEİN İHTİYACI HESAPLAMA

İnsan sağlığı açısında önemli bir yere sahip olan proteinler tüm canlı organizmalarda bulunan karmaşık yapıya sahip organik bir madde olarak adlandırılmaktadır. Büyük bir besin değerine sahip olan proteinler yaşam için gerekli olan birçok kimyasal işlemde yer almaktadır. Canlıların vücudunun birçok doku ve yapısında, özellikle kas, kemik, cilt ve saçta oldukça fazla bulunan bir bileşendir. Kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan enzimlerin de yapısında proteinler bulunmaktadır. İnsan vücudunda yaklaşık olarak 100 trilyon kadar hücreden oluşmaktadır. Ayrıca her hücrede ise görevlerini yerine getirmeye yardımcı olan binlerce farklı proteine sahip olmaktadır. Günlük protein ihtiyacını hesaplamak için yapmanız gereken protein ihtiyacını hesaplamak istediğiniz kişi kim ise ona ait olan bilgilerden, cinsiyetini, gün içindeki aktivite düzeyini ve hedefini seçtikten sonra santim cinsinden boyunu, kilogram cinsinden ağırlığını, yaşını giriniz ve bu şekilde hesaplayabilirsiniz. İnternet üzerinden protein hesaplama siteleri bulunmaktadır. Bu sitelere girerek gerekli bilgileri girdikten sonra hesapla diyerek günlük almanız gereken protein miktarını bulmuş olursunuz.

GÜNDE NE KADAR PROTEİN ALINMALI?

Gündelik hayatımızda sofralarımızda oldukça yer vermiş olduğumuz besinlerden protein besini yediğimiz yoğurt, yumurta, peynir gibi besinlerde oldukça fazla bulunan bir temel besin kaynağıdır. İnsanlar gerekli olunan protein miktarını kilogram başına 0,8 gram olarak alması gerekmektedir.

GÜNLÜK PROTEİN İHTİYACI NASIL KARŞILANIR?

Vücut için gerekli olan besinlerden protein tüketimi öneli bir yere sahip olan besinler arasındadır. Günlük protein tüketimine önem verilmesi gerekiyor. Günlük alınması gereken protein miktarı 0,8 gram olarak belirlenmiştir. Bu miktar; Hareketsiz bir erkek için günde ortalama olarak 56 gram olarak hesaplamamıştır. Hareketsiz bir kadın için ise günde ortalama olarak 46 gram proteine karşılık gelir. Protein ihyacınızı karşılayacağınız besinler şu şekildedir; Hayvansal gıdalardan, Et, balık, sakatat, şarküteri, midye, istiridye, yumurta, süt, süt ürünler ve peynir gibi besinler olmaktadır. Bitkisel olarak ise şu şekilde olmaktadır; Soya fasulyesi, su yosunu, badem, fındık, tahıl ürünleri ve sebzelerde bol miktarda protein besini bulunmaktadır.

GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN PROTEİN MİKTARI

İnsan vücudu için gerekli olan enerjiyi sağlamaya yardımcı olan besinlerden protein DRI (Diyette Referans Alım Miktarı) olarak bilinen günlük alınması gereken protein miktarı ise genellikle vücut ağırlığının kilogramı başına 0,8 gram olarak protein alınması gerekmektedir.

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