Bulumia Nervoza nedir? Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulumia Nervoza tedavisi var mı?

Kişilerin belli zaman diliminde çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yeme isteği uyandıran hastalık bulimia nervoza olarak biliniyor. Yemek yemeyi kontrol edememe durumunun söz konusu olduğu bu hastalık psikolojik kökenli olup Duygu Özaslan'ın açıklaması ile araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; bulimia nervoza tedavisi var mı?
Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.
BULİMİA NERVOZA NEDİR?
Psikolojik kökenli bir hastalıktır. Anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eder ve daha sonra kilo almayı önlemek için uygunsuz davranışlar gösterir, hasta kusar,laksatif ve diüretik ilaçlar alıp, lavman yaparak yediği yiyecekleri çıkarır. Aç kalırlar, ya da aşırı egzersiz yaparlar. Genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülmektedir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Semptomları ise şu şekildedir;
Kilo oynamaları
Kilo kaybı
Kusma
Yorgunluk
Baş ağrısı
Baygınlık
Belirsiz abdominal ağrı
Düzensiz adet görme
Bu durumla karşılaşan hastaların %70'i iyileşme eğilimindedir. %30 oranında ise tekrarlama durumu bulunmaktadır. Ölümcül etkisi çok düşüktür.
GENÇ KIZLARDA DAHA FAZLA
Türkiye'de yapılan bazı çalışmaların kişilerin yeme bozukluğu olma sıklığını yüzde 3 olarak ortaya koyduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, daha çok ergenlik döneminde başlayan bu durumun genç kızlarda görülme yoğunluğunun genç erkeklere göre 4 katı olarak saptandığını açıkladı.
Dila Özçelik, "Tedavinin en çok ilgi çeken noktasının terapi protokolünün içerdiği insan ilişkileri yöntemlerinin kişilere sağladığı fayda olduğunu düşünüyorum. Kişiler edindikleri etkin iletişim becerileriyle özgüvenlerini yükseltebiliyor, böylece yeme bozukluklarını etkin bir şekilde aşabiliyorlar" şeklinde konuştu.
Bulimia hastalığı nasıl tedavi edilir?
Bulimiya nervozada iyileşme oranları anoreksiyadan daha iyidir. Bulimiya nervozada bilişsel davranışçı terapi ve ilaçla tedavi birlikte uygulanmaktadır. Terapiler ile erken dönem travma yaşantıları ve bunlara yönelik çalışmalar, stresle mücadele, bedeni olumlu algılama, duygudurumla ilgili düzenlemeler ve dürtü kontrolü sağlama konularında gelişme sağlanır. İlaçlı tedaviler ile kaygı ve depresif belirtilerde normalleşme, öfke kontrolü alanında iyileşmeler gerçekleştirilmektedir.