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nedir? 'ın hastalığı var mı?

Geçtiğimiz günlerde olduğunu açıklayan 'ın bu açıklamasının ardından hakkında araştırmalar başladı. Anormal derecede yeme alışkanlığı ile ortaya çıkan bu rahatsızlığın temelinde psikolojik durumlar yer almaktadır. Genellikle ergenlik ile yetişkinlik arasındaki ilk evrede görülen bu hastalığın süreci, tedavisi gibi detaylar merak ediliyor. Peki; , tedavisi var mı?

Giriş Tarihi: 25.7.2020 09:41 Son Güncelleme: 25.7.2020 09:47 ABONE OL
Bulumia Nervoza nedir? Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulumia Nervoza tedavisi var mı?

Kişilerin belli zaman diliminde çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yeme isteği uyandıran hastalık bulimia nervoza olarak biliniyor. Yemek yemeyi kontrol edememe durumunun söz konusu olduğu bu hastalık psikolojik kökenli olup 'ın açıklaması ile araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; bulimia nervoza tedavisi var mı?

BULİMİA NERVOZA NEDİR, TEDAVİSİ VAR MI?

Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.

Bulumia Nervoza nedir? Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulumia Nervoza tedavisi var mı?

BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Psikolojik kökenli bir hastalıktır. Anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eder ve daha sonra kilo almayı önlemek için uygunsuz davranışlar gösterir, hasta kusar,laksatif ve diüretik ilaçlar alıp, lavman yaparak yediği yiyecekleri çıkarır. Aç kalırlar, ya da aşırı egzersiz yaparlar. Genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Semptomları ise şu şekildedir;

Kilo oynamaları

Kilo kaybı

Kusma

Yorgunluk

Baş ağrısı

Baygınlık

Belirsiz abdominal ağrı

Düzensiz adet görme

Bu durumla karşılaşan hastaların %70'i iyileşme eğilimindedir. %30 oranında ise tekrarlama durumu bulunmaktadır. Ölümcül etkisi çok düşüktür.

Bulumia Nervoza nedir? Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulumia Nervoza tedavisi var mı?

GENÇ KIZLARDA DAHA FAZLA

Türkiye'de yapılan bazı çalışmaların kişilerin yeme bozukluğu olma sıklığını yüzde 3 olarak ortaya koyduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, daha çok ergenlik döneminde başlayan bu durumun genç kızlarda görülme yoğunluğunun genç erkeklere göre 4 katı olarak saptandığını açıkladı.

Dila Özçelik, "Tedavinin en çok ilgi çeken noktasının terapi protokolünün içerdiği insan ilişkileri yöntemlerinin kişilere sağladığı fayda olduğunu düşünüyorum. Kişiler edindikleri etkin iletişim becerileriyle özgüvenlerini yükseltebiliyor, böylece yeme bozukluklarını etkin bir şekilde aşabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Bulimia hastalığı nasıl tedavi edilir?

Bulimiya nervozada iyileşme oranları anoreksiyadan daha iyidir. Bulimiya nervozada bilişsel davranışçı terapi ve ilaçla tedavi birlikte uygulanmaktadır. Terapiler ile erken dönem travma yaşantıları ve bunlara yönelik çalışmalar, stresle mücadele, bedeni olumlu algılama, duygudurumla ilgili düzenlemeler ve dürtü kontrolü sağlama konularında gelişme sağlanır. İlaçlı tedaviler ile kaygı ve depresif belirtilerde normalleşme, öfke kontrolü alanında iyileşmeler gerçekleştirilmektedir.

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Bulumia Nervoza nedir? Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulumia Nervoza tedavisi var mı?
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