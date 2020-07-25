Bulumia Nervoza nedir? Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulumia Nervoza tedavisi var mı?

Kişilerin belli zaman diliminde çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yeme isteği uyandıran hastalık bulimia nervoza olarak biliniyor. Yemek yemeyi kontrol edememe durumunun söz konusu olduğu bu hastalık psikolojik kökenli olup Duygu Özaslan'ın açıklaması ile araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; bulimia nervoza tedavisi var mı?

BULİMİA NERVOZA NEDİR, TEDAVİSİ VAR MI?

Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.