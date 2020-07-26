Günlük demir ihtiyacı: Günde ne kadar demir alınmalı?

Vücudumuzun işleyişini yerine getirmesi için bazı besin öğelerine ihtiyaç duymaktadır. Bunlardan biriside demir minareli olarak bilinmektedir. Demir eksikliği olunduğu zaman alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalmalar meydana gelmektedir. Bununu sonucunda demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için büyük bir önem taşıyan minarel olarak bilinmektedir. Günlük demir ihtiyacı hesaplama merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Günlük demir ihtiyacı nasıl karşılanır? İşte detaylar.

GÜNLÜK DEMİR İHTİYACI HESAPLAMA

İnsanlar hayatlarını sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmeleri için bazı besin öğelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bunların arasında insan sağlığı açısından en önemlisi ise demir minareli olarak bilinmektedir. Vücutta demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerden dolayı karşılanamaması durumuna verilen genel bir addır. Demir minarelinin vücutta çok önemli görevleri bulunmaktadır. Alyuvar adı verilen kan hücrelerine kırmızı rengini veren hemoglobin yapısı demir içermektedir. Ayrıca bu alyuvarlar oksijeni akciğerden alıp diğer dokulara ulaştırılmasında önemli görevlere sahip olmaktadır. Kanda bulunan demir eksikliği

Oranı düşük olduğu takdirde alyuvar üretimi azalır ve bunun sonucunda hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalmalar meydana gelmektedir.

Günlük demir ihtiyacını şu şekildedir;

•Demir eksikliği miktarı olan kişilerden erkekler için bu oran 10 mg

•Kadınlar için bu oran 18 mg

•Hamilelik döneminde olan kadınlar için 27 mg

•Emzirme döneminde olanlar için bu oran 18 mg

•Ergenlik döneminde olan çocuklar için bu oran 15 mg

•Küçük yaştaki çocuklar için bu oran 10 mg olarak bilinmektedir.

GÜNDE NE KADAR DEMİR ALINMALI?

Günlük demir tüketimi miktarı 2 ve 3 mg civarı gibi az bir miktarda olmaktadır. Bu az miktardaki demiri vücuda kazandırmak için uzun bir çaba sarf etmek gerektedir. İçeriğinde demir bulunan besinlerden bol miktarda tüketmek vücuda demir ihtiyacını gidermeye yardımcı olacaktır.

GÜNLÜK DEMİR İHTİYACI NASIL KARŞILANIR?

Dünyada en sık rastlanılan durum kansızlık olarak bilinmektedir. Bunun sebepleri arasında demir eksikliği problemi yatmaktadır. Bu durum, kadınların %35'inde, erkeklerin ise %20'sinde ortaya çıkan önemli bir sağlık problemi olarak bilinmektedir. Bu sebeple demir minareli vücut sağlığı açısında büyük bir öneme sahiptir. Demir eksikliği olan kişiler için demir ihtiyaçlarını şu besinler ile karşılamaları gerekmektedir. Bu besinler; kuru kayısı ve kuru üzüm, kurutulmuş meyveler, kırmızı et, karaciğer, pekmez, tahıllar, yumurta, lahana, fasulye, pancar, patates, fındık, badem, şeftali, armut, hurma, kabak ve balık gibi besinlerde bol miktarda demir minareli bulunmaktadır. Bu gibi besinlerin tüketimi vücudun demir ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmaktadır.

GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN DEMİR MİKTARI

İnsanlar hayatlarını sürdürebilmek için enerjiye ve enerji içinde besinlere ihtiyaç duymaktadırlar. Demir olarak bilinen bu minarel kan yapmayı sağlamaya yardımcı olan inşa yaşamı için önemli bir ihtiyaçtır. Demir eksikliği olunduğu zamana kansızlık meydana gelmektedir. Günlük alınması gereken demir ihyacı kazanımının 2-3 mg civarında olması gerekmektedir. Fakat bu az miktarda bulunan demiri bedene kazandırmak bile ciddi bir çaba gerekmektedir. Demir bakımından zengin olan besinleri bu konuda oldukça fazla tüketmek gerekmektedir.

DEMİR HANGİ BESİNLERDE VAR

İnsan vücudu için büyük bir öneme sahip olan demir ihtiyacı kişide kan oluşumunu sağlayan bir minareldir. İçeriğinde demir bulunan besinler şu şekildedir; Demir minerali en fazla ette bulunmaktadır. Bunun dışında ayrıca, yumurtada, dalak, karaciğer, böbrek, kuru meyveler, fındık, hurma, sebzeler, tahıllar, pirinç, midye, istiridye, armut, fasulye, kabak, maden suyu, badem, pancar, tavuk, mısır gevreği, balık, şeftali, kahve gibi besinlerde bol miktarda demir minareli bulunmaktadır.