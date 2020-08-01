Dukan diyeti listesi örnek menü! Dukan diyeti nedir, nasıl yapılır?

Dukan diyeti 4 aşamadan oluşmaktadır. Tüm bu aşamalar sırasıyla uygulanmalıdır. Dukan diyetinde kırmızı et, beyaz et, deniz ürünleri, süt ve peynir çeşitleri, sebzeler gibi besinler tüketilmektedir. Diyetin ilk aşamasında 2-7 arasında bir kilo kaybı gerçekleşmektedir. 2. Aşama olan seyir aşamasında ise 1 haftada 2 kilo kadar verilmesi mümkündür. Verilen kilo miktarı yaş, boy, verilmesi planlanan kilo miktarı gibi etkilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Dukan diyeti bilinçli ve planlı bir şekilde uygulanması gereken diyetlerdendir. Uygulanan aşamalarda ne kadar kalmanız gerektiği hedeflenen kiloya göre değişmektedir.
Dukan diyeti aşamaları nelerdir?
Dukan diyeti örnek liste
1. Gün
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta, (yağsız süt ve dana jambon ile hazırlanmış yağsız yumurta)
Öğlen: Yağsız beyaz peynir ve 2 dilim dana jambon, 1 paket sade quark
Akşam: Izgara Dana eti (3 damla sıvı yağ, soya sosu, zencefil, sarımsak, karanfil, karabiber ile sos hazırlanabilir)
2. Gün
Kahvaltı: 1 kase yağsız yoğurt, 1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi ( karıştırarak tüketilir )
Öğlen: 200 gr Kuşbaşı doğranmış tavuk göğüs, 1 paket sade quark ( içerisine1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi eklenmiş)
Akşam: Izgara Balık (3 damla sıvı yağ ile hazırlanmış), doğranmış yeşillik salatası
3. Gün
Kahvaltı: 2 yemek kaşığı Yulaf ezmesi ve yağsız süt ile hazırlanmış karışım
Öğlen: 150 gram kıyma ile hazırlanmış omlet, 2 yumurta ile
Akşam: 3 adet yumurta (3 damla sıvı yağ ile hazırlanmış), 1 paket sade quark
4. Gün
Kahvaltı: 2 yumurta, 1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve yağsız süt ile hazırlanmış omlet
Öğlen: 2 yumurta ile hazırlanmış 1 yemek kaşığı zeytinyağlı salata
Akşam: 200 gr somon balığı, haşlanmış kuşkonmaz veya brokoli
5.Gün
Kahvaltı: 2 yumurta ile hazırlanmış yulaflı omlet ( 2 yemek kaşığı yulaf )
Öğlen: 200 gr Kuşbaşı doğranmış tavuk göğüs, 1 paket sade quark
Akşam: Izgara Balık (3 damla sıvı yağ ile hazırlanmış), doğranmış yeşillik salatası
Dukan diyeti zararları nelerdir?
Dukan diyeti oldukça katı kurallara sahip bir diyet şeklidir. Bu sebeple motivasyon kırılması yaşanabilir ve çoğu kişi tarafından diyet yarıda bırakılabilmektedir. İlk aşamada hızlı bir şekilde verilen kilonun su kaybı olduğu bilinmektedir. Vücutta kaybedilen su, kabızlık, ciltte kuruluk ve bir takım sindirim sistemi sorunlarına sebep olabilmektedir. Dukan diyetinin bir uzman eşliğinde yapılması bu tür sorunlarla karşılaşma ihtimalini düşürecektir.Detoks diyeti listesi! Detoks diyeti nasıl yapılır? İşte örnek menü diyet listesi Dash diyeti örnek menü listesi! Dash diyeti nasıl yapılır, diyet listesinde hangi yemekler var?