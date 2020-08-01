Rasta Saç Örgüsü Nedir, Nasıl Yapılır? Rasta Saç Modelleri

Saçlara pek çok şekil verilebildiği herkes tarafından bilinmektedir. Saç modelleri kadınların ve erkeklerin en çok dikkat ettiği şeylerden birisidir. Saçlar güzelliğe güzellik katan bir bölgedir. Yaz aylarında saçlara olan bakımlar artmaktadır. Yaz aylarında genellikle tercih edilen saç modellerinden birisi rastadır. Rasta saç modeli çok güzel görünse de bazı kişiler kendisine yakışmayacağı düşüncesiyle bu saç modelinden uzak durmaktadır. Peki rasta saç yıkanır mı? Rasta saç modelleri nelerdir? İşte rasta saç ile ilgili her şey...

Rasta Saç Nedir?

Saçın zincirleme yöntemiyle bütünleşerek yapılan burgulara rasta saç denir. Özellikle özgür hissetmeyi seven ve hippi tarzı seven kişilerin tercih ettiği saç modelidir. Bu saç modelinde saçlar tutamlara ayrılarak profesyonel adımlarla burgu görüntüsüne çevrilir. Rasta saç modeli cesaret isteyen bir modeldir. Bu saçı yaptıran kişiler rasta saç modelinden kurtulmak için saçlarını dipten kestirmeli ya da kazıtmalıdır. Bu yüzden herkes tarafından yaptırılamayan bir modeldir. Ancak evde geçici rasta yapabilmenin de yolları vardır. İsteyenler kendilerine geçici rasta yapabilirler.

Rasta Saç Nasıl Yapılır?

Rasta saç mutlaka işinde profesyonel olan birisi tarafından yapılması gereken bir modeldir. Rasta saç yapımına başlamadan evvel saçların temiz olduğuna emin olmak gerekir. Temiz saçlar petek şeklinde tutamlara ayrılır ve ayrılan bu saçlar türeltilerek tığlama yapılır. Tığlama, saçların tığla birbirine dolandırılarak daha sık görünmesine denir. Eğer saçların daha sıkı bir görüntü vermesi istenirse tığ yerine bal mumu kullanılır. Bal mumu rastanın kalıcılığını da artırır. Rasta saç yaklaşık 6-10 ay kadar dayanmaktadır. Ardından uzayan saçlara da rasta yapılabilir.

Rasta Saç Modelleri

Rasta saç modeli son zamanlarda fazlasıyla popüler olmuş bir saç modelidir. Rasta saç yaptırmak için en gerekli şey cesarettir. Bir kişi rasta yaptığı saçlarından vazgeçmek zorundadır. Çünkü rastasız saç kullanabilmesi için saçlarını tamamen kesmeli ve tekrar uzamasını beklemelidir. Rasta saç modeli görünüşü ile herkesi kendisine çekmektedir. Rasta saç ile yapılabilecek saç modellerinden bazıları ise şunlardır:

Rasta saç ile tokaya ihtiyaç duymadan topuz yapılabilir.

Rasta saç enseden ya da tepeden bağlanabilir.

Rasta saç açık bir şekilde kullanılabilir.

Yarım topuz yapılabilir.

Rasta Saç Yıkanır Mı?

Rasta saç modeli için en merak edilen kesinlikle rastalı saçların yıkanma konusudur. Rastalı saçlar genellikle yıkanmaz diye bilinse de rastalı saç yıkanır. Rastalı saçları yıkamak gereklidir çünkü saçlar rastalı olsa bile yağlanacaktır. Bu da saçların kepeklenmesine sebep olabilir. Rastalı saçları soğuk suyla yıkamak daha doğru olacaktır. Üstelik saçların rastalı kısımlarını değil sadece diplerini yıkamak yeterlidir. Rastalı saçlarda yağlanma ve kepek şikayeti fazladır. Bu yüzden rasta saça sahip kişilerin doğru şampuan ya da sabunu kullanmaları çok önemlidir.

Rasta Saç Örgüsü Nasıl Yapılır?

Rasta saç örgüsü son zamanlarda adını duyurmuş saç modellerinden birisidir. Rasta örgüsü saç modeli oldukça güzel ve göze hitap eden bir saçtır. Rasta saç örgüsü genellikle alanında uzman kişilere yaptırılır. Ancak bazı kişiler evlerinde de rasta yaparlar. Bu rastalar genellikle geçici rastalardır. Kalıcı rastalar için bir profesyonele ihtiyaç vardır. Rasta örgüsü saç yapımı biraz zahmetlidir. Rasta saç modeline ulaşmak için kişilerin sabretmeleri gereklidir. Çünkü saçlar tek tek ayrılıp rasta haline getirilmektedir. Bu da haliyle biraz uğraştırıcıdır. Rasta örgüsü için insanların fedakar olması gereklidir. Rasta örgüsü yaptıracak kişilerin bu saç modeliyle ömür boyu yaşayabileceğini unutmaması gereklidir. Çünkü rasta örgüsü yalnızca saçların kesilmesi ile kişinin saçlarını terk eder.