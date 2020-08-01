Regl gecikmesi neden olur? Regl neden gecikir, çözümü nedir?

Regl gecikmesinden bahsedebilmemiz için, regl başlangıç tarihinin en az 7 gün kadar gecikmiş olması gerekmektedir. 7 günün altındaki gecikmeler regl döngüsü içinde oldukça normaldir. Her kadın yılda 2 veya 3 kez regl gecikmesi yaşayabilmektedir. Ancak bundan daha sık görülen regl gecikmeleri bir takım sorunlara işaret etmektedir. Farklı sağlık sorunlarının olabileceğini gösteren sıklıkla yaşanan regl gecikmeleri aynı zamanda psikolojik sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir. Kişi ilk kez regl olduğunda bir sonraki regli 28 gün sonra olmayabilir. Bu durum henüz regl düzeninin oturmamasından kaynaklanır ve normal bir süreçtir. Regl gecikmesinin çözümü olarak farklı yöntemler denenebilir ancak uzman gözetiminde hareket etmeniz tavsiye edilmektedir.

Regl gecikmesi belirtileri nelerdir?

Regl gecikmesi vücutta bir takım belirtilere yol açmayabilir. Sağlık olarak herhangi bir olumsuz etki yaşamadığınız halde regl gecikmesi yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden regl takviminizi düzenli bir şekilde takip ediyor olmanız gerekir. Bazı kadınlarda ise şişkinlik, baş ağrısı gibi etkiler ile regl gecikmesi kendini gösterebilmektedir. Regl olduğunuz günden itibaren 36 gün geçtiyse ve regl olmadıysanız, regl gecikmesi yaşıyorsunuz demektir. Bir uzman görüşü ile regl gecikmesinin sebebini bulmanız tavsiye edilir.

Regl neden gecikir?

Regl gecikmesi durumunda ilk olarak akla gebelik gelmektedir. Korunmasız cinsel ilişki yaşayan kadınlar için regl gecikmesinin sebeplerinden biri gebelik olabilir.

Çeşitli kadın hastalıklarının tedavisinde veya korunma yöntemi amaçlı kullanılan doğum kontrol hapları regl gecikmesine sebep olabilmektedir.

Emzirme döneminde regl düzensizlikleri görülmesi normaldir. Ancak emzirme sonlandıktan sonra regl döngüsünün tekrar düzene girmesi beklenir.

Yumurtalıkta oluşan kistler regl düzensizliklerinin sıklıkla görülmesine sebep olmaktadır. Yumurtlama döngüsünün bozulmasına sebep olan kistler miyom veya çikolata kisti kaynaklı olabilir. Ayrıca çoğu kadında görülen polikistik over sendromu, regl düzensizliklerinin başlıca sebeplerinden biridir. Kişide reglin tamamen kesilmesine bile sebep olabilen polikistik over sendromu için bir uzmana danışılması şarttır.

Regl gecikmelerinin bir diğer sebebi de vücut sağlığı ile ilişkili olabilir. Obezite veya şişmanlık gibi etkiler vücuttaki hormonal dengeyi etkileyebilir. Çok fazla zayıf olmak da hormonal düzeni etkilemektedir. Ayrıca hızlı bir şekilde kilo verilmesi ve 15-20 kilo gibi yağ kaybı yaşanması da hormonları etkileyebilir ve regl düzensizlikleri görülebilir.

Regl gecikmesinin en önemli sebeplerinden biri de psikolojik etkenlerdir. Kadınlar çok stresli ve kaygılı dönemlerinde regl gecikmesi yaşayabilir. Stres, vücut fizyolojisini doğrudan etkileyebilen, dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

Kadınlar menopoz sürecinde üreme çağının sonlanması ile regl görmemeye başlar. Ancak bu durum aniden olmaz ve regl düzeni birden kesilmez. Menopoz süreci zaman içerisinde regl gecikmeleri yaşanarak gerçekleşir.

Tiroid problemleri olan kişilerde regl gecikmesi görülebilir. Hipertiroid veya hipotiroid gibi sorunlar hormonal dengesinin bozulmasına yol açabilmektedir.

Çölyak, diyabet gibi kronik sağlık sorunları regl gecikmelerine ve düzensizliklerine sebep olabilir.

Regl gecikmesine ne iyi gelir?

Regl gecikmesi durumlarında evde kendiniz uygulayabileceğiniz sağlıklı yöntemler olabilir. Zencefil tüketmek, regl düzenini sağlayıcı önemli bir etkiye sahiptir. Öğütülmüş taze zencefili suya karıştırarak tüketebilirsiniz.

Regl gecikmesi gibi durumlarda genellikle şişkinlik ve ödem görülebilir. Bu şişkinliği ve ödemi önlemek için tarçın sıklıkla kullanılmaktadır. Gün içerisinde tarçınlı su içerek ödem atmayı kolaylaştırabilirsiniz.

Regl gecikmesi çözümü nedir?

Regl düzensizlerinin çözülmesi için öncelikle regl gecikmesinin sebebinin teşhisi gerekir. Bu durum eğer kistlerden kaynaklanıyor ise kist üzerine bir tedavi planı geliştirilir ve bu sayede regl döngüsü düzene girer. Eğer regl gecikmenizde fizyolojk hiçbir sebep bulunamamışsa ve stres kaynaklı bir gecikme söz konusu ise psikolojik bir yardım almanız gerekebilir. Yani öncelikle kişinin neden gecikme yaşadığının tespiti gerekir ve bu da ayrıntılı bir anamnez alınması sonucunda öğrenilebilir. Regl gecikmesinin çözümü için yapılacak tedavi yöntemleri ise bu teşhisten sonra gelmektedir.

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