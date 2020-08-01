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nedir, nasıl yapılır? Slime malzemeleri ve yapılışı

Son dönemlerde çocuklar ve yetişkinler arasında yayılan evde yapma modası giderek artıyor. Sıvı yapıştırıcı, biraz su ve boraksı karıştırarak elde ettiğimiz akışkan aynı zamanda katı maddenin çekiciliği var. Aşağıdaki haberimizde slime nedir, slime nasıl yapılır ve bunun gibi başlıklar altında slime hakkında bilgi edinelim.

Giriş Tarihi: 1.8.2020 11:25 Son Güncelleme: 1.8.2020 11:26 ABONE OL
Slime nedir, nasıl yapılır? Slime malzemeleri ve yapılışı

Slime yapımı kolay bir polimer reaksiyonundan ibarettir. Yapıştırıcıda bulunan zincir moleküller gerekli uzunluğa sahip olmadığından, düğümlenmeden birbirlerinin yanından kayarak gidebiliyorlar. Bunları sık aralıklarla birbirine bağlarsak bu kaymaları bir süre durdurabiliriz. Zincirlerde mevcut olan akışkanlığı böylelikle durdurabiliriz.

Slime Nedir?

Slime, polimer malzemeden yapılan yeni nesile hitap eden bir oyun hamuru türüdür. Akışkan, ele yapışmayan aynı zamanda yumuşak kıvama sahip bir oyun hamurudur. 1920'de sentetik polimerler üzerinde araştırmalar yapan Hermann Staudinger tarafından bulunmuştur. Bilimsel çalışmalar sonucunda bu madde oyuncak sektöründe hemen kullanılmaya başlanmıştır. Slime, 1976'da ABD'li bir oyuncak üreticisi tarafından piyasaya sunulmuştur. O zamanlarda yeşil kova ve yeşil slime satan firma çocuklar arasında bir furya başlatmıştır. 2000'li yılların başında Türkiye'de yayın yapan bir çizgi film kanalı, markasına çeşitlilik kazandırmak amacıyla oyuncak ve slime tanıtımı yapmıştır. Bu durum slime oyuncaklarının son zamanlarda bu kadar hayatımıza dahil olmasına neden olmuştur.

Slime Nasıl Yapılır?

Bir su bardağı ılık suya çay kaşığı ucu ile boraks ve bir çay kaşığı ucu ile gıda boyası ekleniyor. Kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Sonrasında bir kaseye su bazı tutkal ekleniyor ve üzerine bir bardak oda sıcaklığındaki su ilave ediliyor ve karıştırma işlemine devam ediliyor. İlk önce hazırladığımız ılık su ve gıda boyasıyla hazırladığımız borakslı suyu yavaş yavaş karıştırarak döküyoruz. Kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Tercihe göre üzerine sim eklenebilir. Hazırladığımız slime kaba yapışmıyorsa slime hazır demektir. Koyu olması durumunda ılık su eklenebilir. Slime videoları izleyerek bu işlemi çok daha kolay yapabiliriz.

Slime Malzemeleri Nelerdir?

½ su bardağı tutkal

½ su bardağı sıcak su

Gıda Boyası (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı boraks tozu

Slime Yapılışı

Çocuklu ailelerin, çocukların yaratıcılığını artıran bu tarz oyun hamurlarına ilgi artmasından sonra slime'ın yararlı mı zararlı mı olduğuna dair soru işaretleri artmaya başlamıştır. Bu tarz oyun hamurlarının zehirli olduğu ile ilgili somut veriler bulunmamaktadır. Yalnız küçük yaştaki çocukların slime'ı ağızlarına atmaması için ebeveynler uzmanlar tarafından uyarılmaktadır. 0-6 yaş arasındaki arası çocukların slime ile oynarken yanında yetişkin birinin bulunması daha doğru olacaktır.

Dolayısıyla slime yapılışı aşamasında da eğer çocuklarımızla birlikte yapıyorsak buna dikkat etmeliyiz. Özellikle 0-6 yaş arası çocuklarımızı korumalıyız.

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Pofuduk Slime

Pofuduk slime yapımı için gerekli malzemeler:

½ bardak (115 gr) tutkal

½ bardak (115 gr) tıraş köpüğü

1 yemek kaşığından biraz fazla mısır nişastası

Boraks (1 tatlı kaşığı)

1 bardak sıcak su

½ bardak köpüren duş jeli ya da köpüren sıvı sabun (isteğe bağlı olarak)

Losyon veya krem (isteğe bağlı olarak)

Gıda boyası (isteğe bağlı olarak)

Pofuduk slime nasıl yapılır? Gelin hep birlikte bakalım:

  • İşe boraks çözeltisini yapmakla başlayalım. 1 tatlı kaşığı boraks tozunu 1 bardak sıcak suyun içine ekleyin. Tamamen eriyene kadar karıştırın ve sonra kenara kaldırın
  • ½ bardak tutkalı başka bir kaba alın
  • ½ bardak tıraş köpüğünü tutkal ile aynı kaba koyun
  • İsteğe bağlı olarak ½ bardak köpüren duş jeli ya da sıvı sabun ekle. Köpüren duş jeli ya da sabun eklemek daha pofuduk hale getirecektir. Ama bu adımı atlamak sorun yaratmaz
  • Topaklar tamamen eriyene kadar karıştırın. Lokuma benzer bir kıvam alacaktır
  • 1 yemek kaşığından biraz fazla mısır nişastası ekleyin. Mısır nişastası koyu kıvam vermeye ve oynadıktan sonra eski haline geri dönmesine yardımcı olur
  • İyice ve dikkatlice karıştırın
  • Balçığa losyon ve krem ekleyin. Losyonu bu aşamada eklemek istemiyorsanız bu adımı atlayıp daha sonra ekleyebilirsiniz.
  • Gıda boyası ekle. Bazı gıda boyası çeşitlerinde çok fazla eklemek ellerinizde ya da zeminde iz bırakabilir. Güçlü bir boyaysa, iki damla ekleyerek başlayın. Beyaz iz kalmayana kadar karıştırın.
  • Balçığa 3 tatlı kaşığı boraks çözeltisi ekle. Balçık istediğin kıvama gelene kadar 1 ila 3 tatlı kaşığı boraks çözeltisi eklemeye devam et
  • Balçığı iyice yoğur
  • Balçığın daha esnek olmasını istiyorsanız, losyon ile ovalayın

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