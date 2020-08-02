Bu gıda karaciğeri gençleştiriyor!

KARACİĞERİ EN ÇOK TEMİZLEYEN...
Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz. Ancak karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki demirhindi bitkisidir.
DEMİRHİNDİ BİTKİSİYLE...
Bu bitki aynı zamanda sinir sistemini korur ve safra kesesi ile ilgili problemleri çözmeye yardım eder. Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri demirhindi bitkisiyle kısa sürede eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.
DEMİRHİNDİ ÇAYI..
Demirhindi çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketmeniz gerekir.
KARACİĞERİ GENÇLEŞTİREN ÇAY NASIL İÇİLMELİ ?
Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz. Ancak uzmanlar içerisine kesinlikle şeker koymamanızı tavsiye ediyor.