Cildi canlandıran ve lekeleri gideren salatalık maskesi nasıl yapılır? Evde salatalık maskesi tarifi

Bakım kremleri ve kozmetik ürünleri arasında en doğal ve ekonomik olanı evde yapılandır. Bunlardan bir tanesi de evde yapılan salatalık maskesi olmaktadır. Faydaları saymakla bitmemekle birlikte sivilceleri temizler, kırışıklıkları giderir, gözenekleri temizler, cildi canlandırır ve daha genç bir görünüm kazandırır. Peki; salatalık maskesi nasıl yapılır, ne işe yarar? Cildi canlandıran salatalık maskesi tarifi

SALATALIK MASKESİ NEYE YARAR?

Cilt için en önemli şey sudur. Ciltteki su kaybı sorunları da beraberinde getirir. Salatalıkta su miltarı fazla olduğundan hem vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur hem de cilt yenilenmesinde büyük faydası vardır.

Cilde nem kazandırır

Salatalığın büyük çoğunluğu sudan oluştuğu için cildin ihtiyacı olan suyu cilde kazandırır ve doğal bir nem deposudur. Pullanma ve kaşıntı üzerinde de etkisi vardır.

Ciltteki ödemi azaltır

İçeriğindeki vitamin ve minerallar sayesinde ödemi atar ve şişliği azaltır. Yorgun göz çevresinin düzelmesine yarar ve gözleri rahatlatır.

Cilt izlerini en aza indirir

Güneş ve cilt lekelerini en aza indirir. Göz altı morlukları, kırışıklık, cilt lekesi gibi sorunlardan arınmaya yardımcı olur.

Cildin daha genç görünmesini sağlar

İçeriğindeki A ve E vitamini sayesinde cildin daha genç görünmesine ve onarılmasına yardımcı olur. Cilde canlılık katar.

Cildin yumuşak olmasını sağlar

Salatalık maskesi cildin yumuşak olmasını sağlar.

SALATALIK MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Salatalık maskesi eski zamanlardan beri kadınların doğal olarak ciltleri için kullandığı maskelerden biridir. Cildi onarır ve daha genç görünmesini sağlar. Peki, salatalık maskesi nasıl yapılır?

Genel salatalık maskesi: Evdeki salatalık birkaç parçaya bölünür ve nane yaprağı ile birlikte robotta çekilir. 1 yumurta beyazı ilave edilip karıştırılır. Yüz ve boyun bölgesine sürüp bekletilir.

Yağlı cildi arındırmak için salatalık maskesi: 1 çay kaşığı süt tozu ile 1 çay fincanı yoğurt ve dilimlenmiş salatalık robottan çekilir ve peeling yapılacak hale getirilir. 15 dakika bekletilip ılık suyla durulanır.

Cilt kuru ise: Yarım salatalık rendelenir. Yarım muz ezilir ve 4 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı bal eklenir. Cilde sürülür ve 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkanır.

Cilt lekeleri varsa: 1 yemek kaşığı salatalık suyu ve hindistan cevizi suyu karıştırılır. Pamuk yardımı ile yüze sürülür. Bu maske, cilt lekelerinden sizleri arındıracaktır.

KIRIŞIKLIK İÇİN SALATALIK MASKESİ

1 adet salatalık ile bir yemek kaşığı aloe vera jeli malzemeleri kullanılarak yapılabilir. Salatalık püre haline getirilir ve jel püreye eklenir. 30 dakika boyunca ciltte beklenir ve ılık su ile yıkanılır. Haftada iki kez uygulanması halinde işe yarayacaktır.

SİVİLCE İÇİN SALATALIK MASKESİ

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal

1 adet salatalık

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Yapılışı

Salatalık soyulur ve püre haline getirilir. Yulaf ezmesi de ezilir ve pürenin içine ilave edilir. Son olarak bal eklenir ve krem haline getirilir. Hazırlanan karışım ciltte 15 dakika durur ve sonrasında yıkanır.

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