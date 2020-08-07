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faydaları ile şaşırtıyor! çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. sizi çok şaşırtacak. Hazımsılıktan boğaz ağrısına kadar her derde deva olan çayının faydaları saymaklar bitmiyor. Peki zencefil çayının faydaları nelerdir? nasıl hazırlanır? Zencefil çayı zayıflatır mı? Zencefil çayının yan etkileri var mıdır? İşte zencefil çayının faydaları...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 14:59 Son Güncelleme: 7.8.2020 14:59 ABONE OL
Zencefil çayı faydaları ile şaşırtıyor! Zencefil çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

Zencefilin bilimsel adı Zingiber officinale olan zencefilin sağlık için faydaları bileşenlerinin gingerols ve shogaols gibi fenoller ve uçucu yağlar olduğu düşünülmektedir. Sağlığa yararları açısından çokça tercih edilen zencefil çayının faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte zencefil çayının faydaları...

ZENCEFİL ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

  • Zencefil çayı mide bulantısını geçirir
  • Zencefil çayı deniz tutmasına iyi gelir
  • Zencefil çayı sindirimi hızlandırır
  • Zencefil çayı baş dönmesine iyi gelir
  • Zencefil çayı gazı azaltır
  • Zencefil çayı kronik ağrıları azaltır
  • Zencefil çayı kas ağrılarını hafifletir
  • Zencefil çayı romatizma ağrılarına iyi gelir
  • Zencefil çayı solunum yollarını açar
  • Zencefil çayı alerjik reaksiyonları azaltır
  • Zencefil çayı soğuk algınlığı belirtilerini hafifletir
  • Zencefil çayı kan şekerini düşürür
  • Zencefil çayı kan dolaşımını güçlendirir
  • Zencefil çayı hazımsızlığa iyi gelir
  • Zencefil çayı adet ağrılarını azaltır
  • Zencefil çayı boğaz ağrısına iyi gelir
  • Zencefil çayı terlemeyi arttırarak ateşi düşürür

ZENCEFİL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

4 bardaklık zencefil çayı hazırlamak için yaklaşık 4 santim uzunluğunda bir zencefilin kabuğunu temizleyin. Hazırladığınız iyi suyu kaynatın ve ince zencefil dilimlerini suyun içine atın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 15-20 dakika kadar tuttuktan sonra zencefil dilimlerini süzerek çayınızı içebilirsiniz. Tatlandırmak için limon dilimleri ve bal kullanabilirsiniz.

ZENCEFİL ÇAYININ YAN ETKİLERİ

Zencefilin yan etkileri nadir olarak görülmekle birlikte fazla miktarda tüketimi ishale, göğüste yanma hissine ve ağızda tahrişe neden olabilir. Kapsül formunda kullanıldığında mide ekşimesine ve gaza neden olabilir.

Safra taşı bulunanlar zencefil çayı içmeye başlamadan önce doktora danışmalıdır. Kan inceltici özelliği bulunan zencefil cerrahi operasyonlardan önce ve sonrasında kullanılmamalıdır. Aynı özelliği nedeniyle kan inceltici ilaçlar ile birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

Kalp ve şeker hastalığı bulunan kişilerin zencefil ürünleri kullanmadan önce doktor tavsiyesi alması gerekir. Tansiyon ilaçları ile birlikte kullanılmamalıdır.

Zencefilin hamilelik döneminde yaşanan mide bulantılarına iyi geldiği yönünde bazı çalışmalar bulunmasına karşın bu araştırmalar yeterli sayıda olmadığı için bu dönemde kullanmak için doktorunuza danışmalısınız.

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Zencefil çayı faydaları ile şaşırtıyor! Zencefil çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?
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