Koronavirüs için uygulanan PCR testi gelen son dakika haberi ile TSK personellerine ve kamu kurumlarında görev alan vatandaşlara zorunlu kılındı. Bu duyuru sonrasında binlerce personel teste ilişkin detayları merak ediyor. Peki, TSK personeline ve kamu görevlilerine zorunlu olan PCR testi fiyatları ne kadar? Ücretsiz PCR testi yapılıyor mu? İşte tüm ayrıntılar…

PCR TESTİ FİYATLARI NE KADAR, ÜCRETSİZ YAPILIYOR MU?

Corona virüs teşhisi için kullanılan bu test özellikle asemptomatik hastalarda aktif rol oynamaktadır. Böylece virüsü taşıyan kişilerin tespit edilmesini sağlar. PCR testi, TSK personeline ve kamu görevlilerine zorunlu kılındığı duyurusunun ardından vatandaşlar şimdilerde konuya ilişkin fiyat araştırması yapıyor…