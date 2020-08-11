Koronavirüs için uygulanan PCR testi gelen son dakika haberi ile TSK personellerine ve kamu kurumlarında görev alan vatandaşlara zorunlu kılındı. Bu duyuru sonrasında binlerce personel teste ilişkin detayları merak ediyor. Peki, TSK personeline ve kamu görevlilerine zorunlu olan PCR testi fiyatları ne kadar? Ücretsiz PCR testi yapılıyor mu? İşte tüm ayrıntılar…
Corona virüs teşhisi için kullanılan bu test özellikle asemptomatik hastalarda aktif rol oynamaktadır. Böylece virüsü taşıyan kişilerin tespit edilmesini sağlar. PCR testi, TSK personeline ve kamu görevlilerine zorunlu kılındığı duyurusunun ardından vatandaşlar şimdilerde konuya ilişkin fiyat araştırması yapıyor…
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan vatandaşlara, TSK personellerine ve Türkiye'ye hava veya kara yoluyla giriş-çıkış yapacaklara zorunlu kılınan testi yapan vatandaşlar yetkili labaratuarlardan testlerini gerçekleştiriyor. Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.
Yetkili laboratuvar listesine, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabilecek.
PCR testi 110 lira karşılığında yapılabilecek. Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise ücret talep edilmeyecek.
Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise ücret talep edilmeyecek.