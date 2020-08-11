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testi kimlere zorunlu? PCR testi hangi hastalıkların teşhisi için yapılır?

TSK personellerine ve kamu kurumlarında görev alan vatandaşlara yapılması zorunlu kılınan PRC testi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Tıbbi ve biyolojik araştırmalarda uygulanan bu testin son dönemde koronavirüs salgınında kullanıldığı görülüyor. Peki, testi kimlere zorunlu? PCR testi hangi hastalıkların teşhisi için yapılır?

Giriş Tarihi: 11.8.2020 12:28 ABONE OL
PCR testi kimlere zorunlu? PCR testi hangi hastalıkların teşhisi için yapılır?

TSK personellerine ve kamu kurumlarında görev alan vatandaşlara koronavirüs salgınında kullanılan PRC testi zorunlu kılındı. Bu duyuru sonrasında binlerce personel teste ilişkin detayları merak ediyor. testi kimlere zorunlu? PCR testi hangi hastalıkların teşhisi için yapılır?

PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?

PRC testi gelen son dakika bilgisine göre, TSK personellerine ve kamu kurumlarında görev alan vatandaşlara yapılması zorunlu kılındı.

PCR testi kimlere zorunlu? PCR testi hangi hastalıkların teşhisi için yapılır?

PCR TESTİ HANGİ HASTALIKLARIN TEŞHİSİ İÇİN YAPILIR?

testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Pek çok hastalık etkeni, PCR testi ile erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmektedir.

PCR testi kimlere zorunlu? PCR testi hangi hastalıkların teşhisi için yapılır?

PCR TESTİ FİYATLARI NE KADAR?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan vatandaşlara, TSK personellerine ve Türkiye'ye hava veya kara yoluyla giriş-çıkış yapacaklara zorunlu kılınan testi yapan vatandaşlar yetkili labaratuarlardan testlerini gerçekleştiriyor. Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.

Yetkili laboratuvar listesine, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabilecek.

PCR testi 110 lira karşılığında yapılabilecek. Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise ücret talep edilmeyecek.

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PCR testi kimlere zorunlu? PCR testi hangi hastalıkların teşhisi için yapılır?
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