PCR testi kimlere zorunlu? PCR testi hangi hastalıkların teşhisi için yapılır?

PCR TESTİ HANGİ HASTALIKLARIN TEŞHİSİ İÇİN YAPILIR?

PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Pek çok hastalık etkeni, PCR testi ile erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmektedir.