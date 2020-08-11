TSK personellerine ve kamu kurumlarında görev alan vatandaşlara koronavirüs salgınında kullanılan PRC testi zorunlu kılındı. Bu duyuru sonrasında binlerce personel teste ilişkin detayları merak ediyor. PCR testi kimlere zorunlu? PCR testi hangi hastalıkların teşhisi için yapılır?
PRC testi gelen son dakika bilgisine göre, TSK personellerine ve kamu kurumlarında görev alan vatandaşlara yapılması zorunlu kılındı.
PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Pek çok hastalık etkeni, PCR testi ile erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmektedir.
PCR TESTİ FİYATLARI NE KADAR?
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan vatandaşlara, TSK personellerine ve Türkiye'ye hava veya kara yoluyla giriş-çıkış yapacaklara zorunlu kılınan testi yapan vatandaşlar yetkili labaratuarlardan testlerini gerçekleştiriyor. Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.
Yetkili laboratuvar listesine, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabilecek.
PCR testi 110 lira karşılığında yapılabilecek. Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise ücret talep edilmeyecek.