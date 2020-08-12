Pürüzsüz Bir Cilt İçin Doğal Bal Maskesi Tarifi: Evde Bitkisel Bal Maskesi Nasıl Yapılır?

Bal, faydaları ile ünlenmiş bir besindir. Balın faydaları insan bedenine olduğu gibi insanların cildine de geçerlidir. Cilt bakımında bir numara olan bal başka besinler ile karıştırılarak harika cilt bakımı ürünleri haline gelebilir. Bal ile birlikte kullanılan besinlerin her biri bir rahatsızlığa iyi gelir. Yüze uygulanan bal maskeleri cildi canlandırırken ciltteki rahatsızlıkları da tedavi eder. Bal maskesi ile ilgili tüm merak edilenler bu yazıda...

YÜZE BAL MASKESİ

Yüze bal maskesi uygulamak son zamanlarda gittikçe popüler bir hale gelmiştir. Bal, birçok organa fayda verdiği gibi cilde de iyi gelir. Cilt bakımında ilk sıralarda bulunan bal yüze maske şeklinde sürülür. Bal ile yapılan pek çok maske tarifi vardır. Bu tariflerin hemen hemen hepsini herkes kullanabilir. Yüze uygulanan bal maskesi yüzü güzelleştirir, gençleştirir ve parlatır. Bundan dolayı da çok fazla tercih edilir.

LEKELER İÇİN BAL MASKESİ

Bal faydaları ile adından bahsettirir. Balın en çok fayda ettiği bölgelerden birisi de cilttir. Cilt bakımında bal kullanmak kişinin cildini oldukça güzelleştirir ve sağlıklı bir hale getirir. Ciltteki lekeler pek çok insanın mustarip olduğu bir rahatsızlıktır. BU lekelerden kurtulmak için ise bal maskesi kullanılır. Ciltteki lekelerden kurtulmak için kullanılabilecek maskenin tarifi ise şöyledir:

2 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı limon

İkisi karıştırıldıktan sonra lekelere yoğunlaşmak suretiyle bu maske tüm yüze sürülür. 20 dakikanın ardından ise su ile durulanır.

BAL LİMON MASKESİ

Bal ve limon maskesi genellikle sivilce sorunu yaşayan kişiler tarafından kullanılır. Ancak bu maskeyi dileyen herkes kullanabilir. Kullandıktan sonra ciltte yumuşama, parlaklık görülecektir. Bu da her insanın hoşuna gidecek bir etkidir. Bal limon maskesinin tarifi şu şekildedir:

Bal

Limon

İkisi bir kapta karıştırılır ve yüze uygulanır. Yüzde 20 dakika kadar bekletildikten sonra su ile durulanır. Haftada 2 kez kullanılmalıdır.

SİVİLCE İÇİN BAL MASKESİ

Sivilce ergenlik dönemine girmiş olan herkesin can sıkıcı bir problemidir. Bazı sivilceler hemen kendiliğinden geçerken bazıları uzun süre ciltte kalabilir. Bunun için en iyi çözümlerden birisi bal maskesidir. Bal ile yapılan bu maske yüzdeki sivilceleri yok eder ve cilt güzel bir görünüme kavuşur. Sivilcelere iyi gelen bal maskesi ise bal tarçın maskesidir. Bu maske düzenli kullanıldığı takdirde kişilerin sivilce sorunları ortadan kalkar. Tarçın ve bal ile yapılan bu maske sivilceleri yüzünden hayata küsmüş olan herkesin imdadına koşmaktadır. Oldukça etkili bir maskedir ancak düzenli bir şekilde yapılmadığı sürece etkisini göstermez. Bal tarçın maskesinin tarifi ise şöyledir:

• 2 yemek kaşığı bal

• 1 yemek kaşığı tarçın

o Bir kapta karıştırılır ve cilde yavaş yavaş uygulanır. Ciltte 15 dakika kadar bekletildikten sonra ise temizlenir.

KAHVE BAL MASKESİ

Kuru cilde sahip kişiler ciltlerine uygun maske bulmakta zorlanabilirler. Kuru cilt zor bir cilttir ve nemli durması gerekir. Bal ile yapılan kahve bal maskesi kuru cilde sahip kişilerin aradıkları maskedir. Bu maske, cildi yumuşatır ve nemlendirir. Balın zaten yumuşatıcı bir etkisi vardır ve kahveyle buluşunca cildi güzel bir hale getirir. Kahve bal maskesinin tarifi ise şöyledir:

• Bal

• Kahve telvesi

o Bir kase içerisinde karıştırılır. Ardından ince bir tabaka olarak yüze sürülür ve 15 dakika sonra temizlenir.

YOĞURT BAL MASKESİ

Yoğurt ve bal maskesi bir tonik görevini görür. Oldukça faydalı bir maskedir. Haftada birkaç kez bu maske yüze uygulanmalıdır. Yoğurt bal maskesi tarifi ise şöyledir:

• Bal

• Yoğurt

o Bir kap içerisinde karıştırılır ve yüze uygulanır. Yüze uygulanan maske kuruduktan sonra soğuk su ile durulanır.

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