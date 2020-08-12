Evde Saç Bakım Maskesi Tarifi: Bitkisel Saç Maskesi Nasıl Yapılır? Doğal Saç Maskesi Önerileri ve Tarifleri

Her kadının hayali saçlarının parlak ve güçlü görünmesidir. Saçlarının bu hale gelmesi için ise çeşitli bakım malzemeleri kullanırlar ya da kuaförlere giderler. Ancak saç bakımını evde yapmak mümkündür. Üstelik evde doğal malzemelerle yapılan bu bakımlar çok daha faydalıdırlar. Peki saç maskesi nasıl kullanılır? Yumurta akı ile yapılan saç maskesinin tarifi nedir? Saç maskesi ile ilgili tüm detaylar bu yazıda...

SAÇ MASKESİ KULLANIMI

Saçların daha güçlü, daha parlak, daha hacimli görünmesi için çeşitli bakım rutinleri uygulanır. Bunlardan birisi de saç maskeleridir. Saç maskeleri hazır bir şekilde satın alınabileceği gibi evdeki malzemelerle doğal saç maskesi yapmak da mümkündür. Evde hazırlanan saç maskeleri doğal olduğu için saça herhangi bir zarar vermezler. Bu yüzden saç maskesini evde hazırlamak tavsiye edilir. Saç maskesi kullanımı ise oldukça kolaydır. Banyoda saç diplerine değdirmeden maske tüm saça uygulanmalı ve birkaç dakikanın ardından yıkanmalıdır. Düzenli uygulanırsa saçların sağlıklı bir hale geldiği görülecektir.

SAÇ MASKESİ ÖNERİLERİ

Saç maskeleri satın alınabilen ürünlerdir. Ancak saç maskelerini evde yapmak da mümkündür. Evde yapılan saç maskelerinden en etkili olanlar ve önerilenler ise şunlardır:

Zeytinyağlı saç maskesi

Bal ve zeytinyağlı saç maskesi

Limonlu saç maskesi

Çemen tohumlu saç maskesi

Elma sirkesi ile saç maskesi

Portakal suyu ve ballı saç maskesi

Muz ve badem yağlı saç maskesi

Sütlü saç maskesi

SAÇ MASKESİ YAPIMI

Saç maskesinin evde de yapılabileceğini öğrenen herkes bu maskeyi nasıl yapabileceklerini merak ederler. Saç maskesi yapımı sanıldığı kadar zor değildir. Her saç tipine göre evde yapılabilecek maske vardır. Saçlara bakım yapan doğal saç maskesi tarifi ise şöyledir:

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 yemek kaşığı bal

o Bir kap içerisine ikisi de eklenir ve karıştırılır. Ardından fırça yardımı ile bu karışım saça uygulanır. Bir bone ile saç hava almayacak şekilde kapatılır. 20 dakikanın ardından ise bone çıkarılır ve saç yıkanır.

ALOE VERA SAÇ MASKESİ

Aloe vera faydaları ile dillere destan olmuş bir bitkidir. Bu bitkinin bir faydası da saçlaradır. Aloe vera ile yapılan saç maskesi saçları güçlendirmektedir. Şifa kaynağı olan aloe vera ile yapılan saç maskesinin tarifi ise aşağıda yazdığı gibidir:

Aloe vera

Hindistan cevizi yağı

Aloe vera ile hindistan cevizi yağı bir kapta karıştırılır. Ardından saçlara bu karışım yedirilir. Saçlara bone takılarak bir saat bekletilir ve ardından saçlar yıkanır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI SAÇ MASKESİ

Hindistan cevizi yağı saç bakımında adını duyurmuş olan bir yağdır. Hindistan cevizi yağıyla yapılan saç maskesi saçları güçlendirir ve sağlıklı bir hale getirir. Hindistan cevizi yağlı saç maskesini yapmak ise çok kolaydır. Hindistan cevizi yağlı saç maskesinin tarifi şöyledir:

6 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı saça yedirilir ve ardından saç boneyle sarılır. 30 dakika bekedikten sonra saç yıkanır.

YUMURTA AKI SAÇ MASKESİ

Yumurta akının pek çok şeye fayda ettiği bilinir. Yumurta akı saç için de çok faydalıdır. Yumurta akı ve sarısı saça kullanıldığında saç güçlü bir hale gelir. Yumurta ile yapılan saç maskesinin tarifi ise şudur:

Bir yumurta

Yumurtanın akı ile yapılacak olsa da yumurtanın sarısının da kullanılması daha faydalıdır. Yumurta iyice köpürene kadar karıştırıldıktan sonra saçlara sürülür ve 20 dakika kadar bekletilir. Ardından saçlar ılık ya da soğuk su ile yıkanır.

GECE BEKLETİLEN SAÇ MASKESİ

Saç maskelerinin gece bekletilenleri de vardır. Bu maskeler doğal maskeler değildir. Gece bekletilen saç maskesi kullanmak isteyen kişiler kendilerine en uygun markanın en uygun saç maskesini alıp kullanmalıdırlar. Bu saç maskeleri gece kişiler uyurken saçı güzelleştiren maskelerdir.

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