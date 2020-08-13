Avokado maskesi nasıl yapılır? Cilt ve saçları canlandırmak için avokado maskesi tarifi

A, B, C, E ve K vitaminlerini içerisinde bolca bulunduran avokado tam bir besin kaynağı deposudur. Potasyum kaynağı olarak bilinen muzdan bile daha yüksek oranda potasyum bulundurur. Bu oran yaklaşık olarak yüzde 35'in üzerindedir. Avokadonun içerisindeki mineraller ayrıca cilt bakımında kullanılmaktadır. Günümüzde birçok kimyasal maddelerle cildimizi yıpratmak yerine avokado maskesi yaparak doğal bir yöntem deneyebilirsiniz. Yaşlanmayı geciktiren, sivilce ve akneler için etkili çözüm olan avokado maskesi tarifini sizler için hazırladık. Avokado maskesi kaç günde yapılmalı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Avokado maskesi tarifi işte detaylar.

AVOKADO MASKESİ NASIL YAPILIR?

Avokado maskesi için ilk önce almış olduğunuz avokado meyvelerini iyice çatalla eziniz. Daha sonra bir macun oluşturana kadar yoğurt ve balı ilave ederek karıştırın. Ardından özel bir fırçayı kullanarak uygulayın. Bu maske cildinizde yaklaşık olarak 10 ve 15 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık bir su ile durulayın.

AVOKADO MASKESİ TARİFİ

Avokado maskesi için malzemeler:

1 adet olgunlaşmış avokado

1 çorba kaşığı hakiki bal

Yapılışı:

İlk önce avokadoyu ikiye ayırın ve ortasında bulunan çekirdeği çıkarın. Ardından içindeki yumuşak kısmı çatalla ezerek püre kıvamına getiriniz. Daha sonra püre haline gelen avokadonun içine bir çorba kaşığı balı ilave edin. İyice karıştırarak hamur gibi bir kıvama getirin. Elde edilen karışım homojen bir kıvama geldikten sonra temiz bir cilde maskeyi masaj yaparak iyice yedirin. Daha sonra 15 dakika bu şekilde cildinizde bekletin. Bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü iyice yıkayın ve durulayın.

AVOKADO YÜZ MASKESİ

Avokado ile yüz maskesi yapmak için; 2 yemek kaşığı ezilmiş avokado meyvesi, 1 tatlı kaşığı portakal suyu ve 1 çay kaşığı limon suyuna ihtiyacınız olacaktır. Tüm bu malzemeleri hazırladıktan sonra bir kaba koyup iyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı yüzünüze ve boynunuza güzelce masaj yapar gibi sürüp, 20 dakika bekletin. Beklettikten sonra durulayın ve yüzünüzü yumuşak bir havlu ile kurulayın.

CİLT İÇİN AVOKADO MASKESİ

Yağlı ciltler için avokado maskesi:

Yağlı ciltler için avokado maskesi önerilmektedir. Cildinizdeki yağı dengeler ve cildi derinlemesine beslemektedir. Bu maske için öncelikle; 2 yemek kaşığı ezilmiş avokado ve 1 yemek kaşığı kil hazırlayın. Daha sonra kille avokadoyu iyice karıştırın ve krem kıvamına gelene kadar bekleyin. Yüzünüze sürüp 15 dakika bekletin. Bekledikten sonra ılık bir suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada 1 kez yapmanız gerekmektedir. Avokado maskesi leke giderici, sivilce ve akne gibi cildinize zarar veren etkenleri önlemeye yardımcı olacaktır.

AVOKADO MASKESİ KAÇ GÜNDE YAPILMALI?

Avokado meyvesinden elde edilen maske haftada belirli miktarlarda uygulanmalıdır. Bu maskeyi haftada bir ya da iki defa uygulamanız tavsiye edilir. Daha fazla uygulamanız durumunda cildinizdeki dokular hasar görebilir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için uzman bir doktora danışabilirsiniz.