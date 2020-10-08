Peynir ekmek gibi satılıyor! Peki hangisi gerçekte koruyor?

KARŞILIKLI TAKILIRSA YÜKSEK KORUMA SAĞLAR

Maskenin hafif ve gevşek bir yapıda olması, ayrıca burun ile çeneyi kapatması gerektiğini ifade eden Cantürk, " Maske, aslında tek yönlü koruma için efektiftir. Ama karşılıklı takıldığında her iki taraf içinde yüksek derecede koruma sağlamaktadır. Maskelerin katmanlarının 3 mikrondan fazla büyüklükte olan partiküllerin geçişine izin vermemesi gerekir. Virüsler etraftaki çeşitli partiküller ile bir araya gelerek yayılırlar. Onun için bu 3 mikrondan büyük olan maskelerden virüslerin geçmeleri mümkün olabilir. Dolayısıyla 3 mikron kalınlığını geçirmeyecek maskelerin özellikle bu dönemde kullanılması oldukça önemlidir. Maskelerde aranan bir diğer özellik ise kullanılan kumaşın alerji yapıcı bir yapıya sahip olmamasıdır. İstenilen özellikte ki kumaşlar kullanılmadığında, maskelerin uzun süre takılması ile vücutta rahatsız edici alerjik etkiler çıkabilir. Maskelerde kullanılan kumaş ile materyallerde, sağlığa zarar verici herhangi bir özelliğinin bulunmaması lazım. Maskelerin, partikülün geçişine müsaade etmediği gibi kalınlık ve katmanlarının alerjik etkisinin de olmaması gerekir" şeklinde görüşlerini aktarmayı sürdürdü.