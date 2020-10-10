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Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti

saymakla bitmiyor. Limon kilo vermek isteyenler için sıkça tercih edilmeye başladı. Limon diyetini uygulayarak vücutta biriken toksinlerden arınıp kilo verebilirsiniz. Metabolizma hızını artıran bu narenciye, vücuttaki fazlalıkları yakmaya yardımcı olacak. Peki limon diyeti nasıl yapılır? İşte bol miktarda C vitamini içeren limon diyetinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 09:20 Son Güncelleme: 10.10.2020 09:35 ABONE OL
Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti

Güçlü bir antioksidan kaynağı, idrar söktürücü ve yağ yakıcı etkileri sayesinde limon şifalı bir besin kaynağıdır. Sabahları aç karnına limon suyu içmenin etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Şimdi ise limonun başrol olduğu bir diyetten bahsedeceğiz.

Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti

Limon diyeti 5 gün uygulanan bir beslenme modeli. Düzenli ve doğru bir şekilde uygulandığında 5 gün içinde 3 kilo verdirdiği iddia ediliyor. Diyet boyunca vücutta biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını, metabolizma hızının yükselmesini ve bağırsakların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu söyleniyor.

Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti

Ancak uyarıyı yapmadan geçmeyelim; herhangi probleminiz ya da alerjik durumunuz varsa diyete başlamadan önce muhakkak bir uzmana danışın... Diyet boyunca günde 2 litre su içmeyi ve yürüyüş yapmayı atlamayın.

Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti

BİR GÜNLÜK LİMON DİYETİ

Kahvaltıdan 30 dakika önce: Bir bardak ılık limonlu su
Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta, dilediğiniz kadar yeşillik, 5 adet zeytin ve 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir bardak şekersiz limonata
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt ve bir avuç ceviz ya da fındık
Ara öğün: Bir bardak ılık limonlu su
Akşam: Bir porsiyon ızgara tavuk/balık/kırmızı et, dilediğiniz kadar zeytinyağlı salata
Yatmadan önce: Bir bardak ılık limonlu su

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Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti
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