Vücutta kaşıntı, kızarıklık ve kabarcıklar neden olur, nasıl geçer? Vücutta, ellerde kaşıntı ve kabarma için hangi doktora gidilir?

Bu açıdan bu gibi durumların gözlenmesiyle birlikte tıbbi müdahale konusunda ihmalkar davranılmamalı, bir uzman doktorun görüşü alınarak uygun tedavi yöntemi planlanmalıdır. Uzman doktor önce hastaya özel durumları gözlemleyerek söz konusu hasta özelinde vücutta kaşıntı ve kabarma neden olur sorusuna yanıt arayacak ve yaptığı tetkikler neticesinde elde ettiği veriler doğrultusunda uygun bir tedavi programını planlayacaktır.

Cilt kaynaklı problemlerin çözümü için bir dermatoloğa ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte kaşıntı ve kabarmaların herhangi bir enfeksiyondan ötürü ortaya çıkmaması durumunda doktor bilgisi dahilinde evde uygulanması mümkün doğal tedavi yöntemlerinden de söz edilebilir. Ancak tedaviye geçmeden önce mutlak suretle bu semptomlarının kaynağının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bilinçsizce yapılan yanlış bir uygulama problemin çözümü daha zor bir hal almasına sebep olabilir. Bu açıdan önce doktor görüşüne başvurulması oldukça önemlidir.

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KAŞINTI VE KABARMA NEDEN OLUR?

Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkması muhtemel kaşıntı ve kabartı sorununa aşağıdaki durumlar öncülük edebilir.

Sedef, uyuz ve egzama gibi cilt hastalıkları

Demir eksikliğine bağlı olarak meydana gelen anemi hastalığı

Tiroit bezinin gereğinden fazla ya da az çalışıyor olması

Bazı karaciğer hastalıkları

Kullanılan ilaçların yan etkileri

Ciltte gelişen bir enfeksiyon

Tüketilen gıdaların alerjiye sebep olması

Tahtakurusu ısırığı

Cildin kuruması

Bazı böbrek hastalıkları

Gebelik

Çölyak hastalığı (Hastalar özellikle glüten içeren bir gıda tükettiklerinde bu sorunlarla karşı karşıya kalırlar.)

Huzursuz bacak sendromu

Kurdeşen

Cilt kanseri

KAŞINTI VE KABARMA SORUNLARI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Bu sorunların çözümü için öncelikle hastanelerin cildiye servislerine başvurulur. Burada yapılan tetkikler sonucunda bu sorunların kaynağının saptanması halinde hasta kaynak hastalığın tedavisi için hastayı ilgili bölüme yönlendirebilir. Örneğin; aneminin söz konusu olması halinde hasta iç hastalıkları servisine yönlendirilecek, anemi sorununu burada demir takviyesi gibi yöntemlerle çözülmesiyle birlikte kaşıntı ve kabarma problemleri sona erecektir.

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KAŞINTIYA NE İYİ GELİR VE KAŞINTI NASIL GEÇER?

Kaşııntıya karşı uygulanan yöntemler arasında en geleneksel olanlardan bir tanesi bölgeye buz ile kompres yapmaktır. Özellikle haşere ısırığı gibi derinin akut reaksiyonuna karşı görülen kaşıntılarda buz ile kompres oldukça etkili olabilmektedir.

Aloe vera kaşıntıya karşı uzun yıllardır kullanılan bir bitkisel çözümdür. Özellikle aloe vera özlü kozmetik ve sağlık ürünleri de bu nedenle oldukça popülerdir.

Avokadonun kabuğunun kaynatılıp kaşınan bölgeye sürülmesi ile, özellikle tahriş olmuş bölgelerde görülen kaşıntıya karşı oldukça hızlı ve bir o kadar da etkili sonuç alınabilmektedir. Ayrıca avakadonun cilt üzerindeki onarıcı etkisi dolasıyla da kaşıntı sorunu görülen kişilerde kullanılması uzmanlarca da önerilen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

CİLTTEKİ KIZARIKLIKLAR VE KABARMALAR NASIL GEÇİRİLİR?

Ciltteki kızarıklık ve kabarıklığın uzun süre ciltten geçmemesi sonucu tedavi yöntemlerine başvurulmalıdır. Deri hastalığı için tedavi uygulamak kaşıntının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Tedavi için öncelikle gerekli tespitler yapılmalı ve cilt tedavileri uygulanmaya başlanmalıdır.

Bunun yanında kaşıntıyı engellemek için cilt bakımına dikkat edilmelidir. Cilt bakımı için kuruluğun oluşmasını engelleyen krem ve cildi nemlendiren losyon ürünleri kullanılmalıdır. Ayrıca duş alırken cilt için kullanılan sabunlar cildi daha fazla tahriş edebileceğinden dolayı, mutlaka cildi tahriş etmeyen sabunların kullanılması ve ılık suyla duş alınması gerekir. Özellikle kızarıklık ve kabarmaların oluşmaması için kaşıntı yapan her türlü sentetik kumaşların kullanılmaması gerekir.

CİLTTEKİ KIZARIK VE KABARMAYI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Ciltte oluşan kızarıklık ve kabarıklık sonrası insanlar psikolojik açıdan kendilerini huzursuz hissetmeye başlar. Bu yüzden insanların günlük işleri aksamaya başlar. Ciltteki kızarıklık ve kabarmayı önlemek için öncelikle alerjinin sebep verdiği durumlar öğrenilmelidir. Daha sonra mantar enfeksiyonu, egzama, karaciğer hastalığı gibi nedenlerden dolayı oluşan ciltte kızarıklık ve kaşıntı sonrası mutlaka doktor kontrolü altında tedavinin yapılması gerekir. Ayrıca cildin nemli kalması sağlanarak kızarıklık ve kabarma önlenebilir. Bunun yanında cilt rahatsızlığının ve kaşıntının giderek artması sonucu uzman doktora başvurulmalıdır. Özellikle hiçbir şekilde stres ve endişeye kapılmadan ciltte kızarıklık ve kabarmanın oluşması önlenebilir.