Sahte parfüm kıyafetlere bile zarar veriyor

'TER KOKUMUZ BİLE BİR HAFTA CİLTTE KALMAZ'

Sahte parfümlerin güvenilir olmadığını söyleyen Mustafa Karslıoğlu, "Bu tarz parfümleri kullanmayı tercih etmiyorum. Çok meşhur bir sloganları vardı. Özellikle 'bir hafta kalıcı parfüm' sloganıyla satış yapıyorlardı. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın en pahalı parfümünü alıyorsunuz bir hafta üzerinizde kalmıyor. İnsanın ter kokusu bile yıkanmasan bir hafta üstünde kalmaz. O parfüm nasıl oluyorsa kalıyor. O slogandan kesinlikle kaybediyorlar. Bilmediğimiz ürünler, bilmediğimiz ortamlarda üretiliyorlar. Herkes de kimyager olmuş durumda. Parfümü cildimize sıkıyoruz. Her zaman temas edilen kıyafetlerimiz olmuyor. Deride de hasarların oluşmasına bu yüzden neden olabilir" dedi.

Vatandaşlardan Orhan Alptekin ise, "Sahte parfümlere güvenmiyorum. Orijinal olanları almaya çalışıyorum. İçeriğini bilmediğimiz kimyasallardan yapıldığı için güvenemiyoruz. Kısa sürede bir zarar vermese de uzun vadede sağlığımıza zararlı olabilir. Bir şeyin ucuzu her zaman bir şeylerden kısılarak yapılır" diye konuştu.

