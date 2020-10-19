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Dikkat! Bu sinyaller tümörünün habercisi

tümörleri, beynin kendi içinde oluşan tümörlerin yanı sıra çevredeki dokulardan kaynaklanan ve kafatası içine doğru büyüyen tümörleri de kapsıyor. Bazı türlerinde olduğu gibi beyin tümörlerinin neden geliştiği konusunda hala net bir yanıt yok. Ancak hakkında kesin olarak bilinen şey, her yaş grubunda görülebilmesidir. Beyin tümörleri insanların çoğu kez öğrenmekten bile çekindikleri, ciddi sonuçlara yol açabilen sorunları arasında sayılıyor. Peki hangi belirtiler beyin tümörü habercisi? İşte beyin tümörünün belirtileri...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:31 Son Güncelleme: 19.10.2020 11:32 ABONE OL
Dikkat! Bu sinyaller beyin tümörünün habercisi

BEYİN SIVISI...

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından '' tömürü'' çıkabiliyor. Beyin tümörleri kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabiliyor. Beyin, yumuşak, süngerimsi bir doku kütlesidir. Kafatası kemikleri ve menings olarak adlandırılan üç adet ince zar tarafından korunmaktadır. Serebrospinal sıvı adı verilen ve suya benzeyen bir sıvı, beyni sarar ve tampon görevi görür. Beyin sıvısı, meningsler arasındaki boşluklar ile beyin içindeki karıncık denilen boşluklarda bulunur" dedi.

Dikkat! Bu sinyaller beyin tümörünün habercisi

BEYNİMİZ AYNI ZAMANDA...

, yapmayı seçtiğimiz eylemleri (yürümek ve konuşmak, gibi) ve vücudun düşünmeden yaptığı eylemleri (nefes almak, gibi) yönettiğini ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, "Beynimiz aynı zamanda duyularımızdan (görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama), hafızamızdan, duygularımız ve kişiliğimizden de sorumludur. , beyindeki hücrelerin anormal veya kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanır. Tümörler, iyi huylu ( yapıcı olmayan) veya kötü huylu (kanser yapıcı) olabilirler. Beyinde yerleştiklerinden, iyi huylu bir tümör bile tehlikeli olabilir. Beyin, kafatası ile çevrilidir.

Dikkat! Bu sinyaller beyin tümörünün habercisi

DİĞER KANSERLERLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA...

Bu, tümörün büyürken normal dokularına basınç uygulamaya başlaması demektir. Bu durum da iltihaba ve beyin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle her iki tip tümörün de mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok önemlidir. Bir tümör, beynin kendisinden kaynaklanmışsa birincil olarak adlandırılır. Bazen beyne akciğer veya göğüs gibi başka alanlardan yayılabilir. O zaman bu tip tümörler, ikincil (veya metastatik) beyin tümörü olarak adlandırılır. Diğer kanserlerle karşılaştırıldığında beyin tümörleri nispeten az görülmektedir; ancak yerleşimleri ve bazen agresif yapılarından ötürü tehlikeli oldukları düşünülmektedir" diye konuştu.

Dikkat! Bu sinyaller beyin tümörünün habercisi

YÜZ FELCİ VE GÖZDE ANORMALLİKLER BEYİN TÜMÖRÜNÜN BELİRTİLERİDİR

tümörlerinin sıklıkla normal beyin dokusuna hücum ettiği veya baskı yaptıklarını kaydeden Op.Dr. Bıkmaz, "Belirtiler de o basınç nedeniyle ortaya çıkar. Beyin tümörünün yerleşim yerine göre kişide farklı tipte belirtiler oluşabilir. Ancak, zihinsel hastalıklar dâhil başka hastalıklar da bu belirtilere neden olmaktadır. Herhangi bir durumda bu belirtilerden birini veya daha fazlasını yaşarsanız, vakit kaybetmeden doktorunuzu aramalısınız.

Dikkat! Bu sinyaller beyin tümörünün habercisi

KONUŞMA ZORLUKLARI, SARSAKLIK, GÜÇSÜZLÜK, UYUŞUKLUK

Baş ağrısı (özellikle: yakın zamanda başlayan yeni bir ağrı, devamlı bir ağrı),uyanınca daha kötü olan bir ağrı, Kusma, özellikle sabahları daha şiddetliyse, Kişilikte veya davranışta değişiklikler, Zihinsel becerilerde düşüş (hafıza kaybı, hesap yapma becerisinde bozulma, yargılamada bozulma gibi...),Yeni başlayan nöbetler, Nörolojik değişiklikler (Görme problemleri ''çift görüş, azalmış görüş'', duyma kaybı, bir vücut alanında his azalması veya güçsüzlük, konuşma zorlukları, koordinasyonda azalma, sarsaklık, Güçsüzlük, uyuşukluk/rehavet, uyanıklığın azalması, Dil problemleri, yutma güçlüğü, hıçkırıklar, Bozulmuş koku duyusu, Kontrolsüz veya işlev bozukluğu olan hareketler, el titremesi, Menopozdan önce adet kanamalarının kesilmesi, Yüz felci ve gözde anormallikler tümörünün belirtileridir. belirtileri varsa, kişiye bazı testler yapılmalıdır. Beyin içindeki anormalliklerin tipini ve yerleşimini saptamak için kullanılan gelişmiş birkaç diyagnostik işlem uygulanır. Uzman tarafından değerlendirip konulan tanı sonrası tedaviye başlanır" açıklamalarında bulundu.

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Dikkat! Bu sinyaller beyin tümörünün habercisi
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