Kirpiler ne yer, nerede yaşar? Kirpi ne ile beslenir?

Karın altı yumuşak tüylerle kaplı olan kirpilerin yalnızca sırtında dikenleri bulunur. Vücudundaki bu dikenler biraz ürkütücü görünse de tehlike anında kendilerini savunmak istediklerinde kullanırlar. Bakımı kolay ve çok sevimli olduklarından evde beslemek isteyenlerin de sayısı giderek artmaktadır. Ancak bunun için kirpiler için uygun bir alan oluşturmak ve iyi bir şekilde beslenmelerini sağlamak gerekir. Peki, kirpiler ne yer, nerede yaşar? Yavru kirpi ne yer? Kirpi ısırır mı? İşte yanıtları…

KİRPİ NE İLE BESLENİR?

Kirpiler hem et hem de otla beslenen hayvanlardır. Bu nedenle günlük beslenmesinde protein ihtiyacını karşılamak için et ve beraberinde sebze ve meyveler verilebilir. Yağ oranı düşük ancak protein değeri yüksek gıdalar onlar için idealdir. Kedi maması tam da bunu karşılamak için harika bir yiyecektir. Ayrıca kuru kedi mamasına ek olarak yaş kedi maması ve köpek maması verilebilir. Doğada çekirge, kırkayak ve solucan gibi böcekleri yemekten hoşlanan kirpilere aynı zamanda pişmiş yumurtada verilebilir.

KİRPİ NE YER?

Evde kirpi besleyenler %30 protein %20 yağ oranı olan beslenme şekli belirlemelidirler. Kalanı ise sebze, meyve ve çeşitli böcek türlerinden hazırlanmış bir beslenme biçimi olmalıdır. Ayrıca kirpilerin bazı yiyeceklere adeta zaafı vardır. Bunlar; pişmiş tavuk, pişmiş kuzu eti, pişmiş sığır eti, Pişmiş yumurta; muz kavun, elma; yeşil fasulye, domates, pişmiş kabaktır. Bir de kurutulmuş kurtçuk ve böcekleri severek tüketirler. Bu sevimli hayvanları gördüğünüzde onlara asla süt verme girişimden bulunmayın. Çünkü kirpiler laktozu sindiremez. Ayrıca mısır, havuç, patates gibi nişastalı yiyeceklerde verilmemelidir.

KİRPİ ISIRIR MI?

Kirpiyi elinize aldığınızda ağzından köpükler geliyorsa bunu korkudan yapar. Eğer canını yakmaz ve onu zorlamazsanız size zarar vermez. Ancak yine de temkinli olmak gerekir. Mümkün olduğu kadar elinizi ağzından uzak tutmanızda fayda vardır.

YAVRU KİRPİ NE YER?

Kirpiler doğduklarında anne sütüne ihtiyaç duyarlar fakat sokakta sahipsiz bir kirpi yavrusuna rastladığınızda onun beslemek için elbette yapabileceğiniz kolay bir yöntem vardır. Bir miktar laktozsuz süt, yumurta ve krema ile ılık bir mama hazırlayabilir ve enjektör yardımı ile 2-3 saat arayla yavru kirpiyi besleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra zaman zaman kedi vitamini ile desteklemekte önemlidir. Dişleri çıkmaya başlayan yavru kirpilere yaş kedi mamasının ardından kuru kedi maması verebilirsiniz.

KİRPİ YUVASINI NEREYE YAPAR?

Kirpiler genellikle yuva seçiminde toprak altlarını tercih ederler. Çoğu zaman iki çıkış deliği bulundurdukları yuvalarını yaprak ve yosun gibi bitkilerle doldururlar. Hoşuna giden yaprakların üzerinde yuvarlanır ve dikenlerine saplanmasını sağlayarak böylece kolaylıkla yuvalarına taşıyabilirler. Geceleri daha aktiftirler. Bu saatlerde hamam böcekleri, fare, yılan yavruları, solucan, sümüklü böcek gibi canlıları avlamaya çıkarlar. Kirpiler için ağaçlık alanlar idealdir ve buralarda kaya kovukları ve topağa açtıkları tünellerde yaşarlar.