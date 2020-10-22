Maydanoz sarımsak limon kürünün mucizevi yararları

Alternatif tıp yöntemleri, günümüzün en ucuz ve faydalı tedavi yöntemidir desek abartmış olmayız. Evde basit malzemeler ile hazırlanabilen kürler, karışımlar ve tarifler alternatif tıp yönteminin sürekli güncellenen yüzüdür. Bu yöntemlere son eklenen tarif ise kalp hastalıkları üzerindeki etkisi kanıtlanmış maydanoz sarımsak limon kürüdür.
MAYDANOZ SARIMSAK LİMON KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?
Gerekli malzemeler:
-10-12 adet maydanoz
-1 diş sarımsak
-2 yemek kaşığı limon suyu
-Yarım su bardağı su
Hazırlanışı:
-Maydanozların hepsini temiz su ile yıkayın. Maydanozların taze olmasına dikkat edilmelidir.
-Yıkadığınız maydanozları saplarıyla birlikte mutfak robotunun içine atın.
-Limonun suyunu sıkın ve robota ekleyin.
-Sararmamış sarımsakları bıçak yardımı ile kesin ve robota atın.
-Robot karışımına son olarak suyu ekleyin.
-Robotu bir süre boyunca çalıştırın. Karışımı bardağa dökün ve bir süre dinlendikten sonra tüketin.
Uygulanışı:
Maydanoz sarımsak limon kürünün kullanımı oldukça basittir.. Kürü ilk 3 gün yukarıdaki tarife uygun bir biçimde kullanmalı, sonrasında ise 3 gün boyunca içinde sarımsak olmadan kullanmalısınız. Sonraki 3 gün ise karışımı yine sarımsakla hazırlayıp, toplamda 9 gün boyunca kullanım yapmalısınız. 9 günlük karışımı bitirdikten sonra 3 gün bekleyip, tekrardan aynı sürece girerek maydanoz sarımsak limon kürünün etkilerini gözlemleyebilirsiniz. İki seferlik kullanım yeterli olacaktır.
MAYDANOZ SARIMSAK LİMON KÜRÜ FAYDALARI NELERDİR?
Maydanoz sarımsak limon kürünün özellikle kalp sorunları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu biliniyor. Kalp sorunlarınız varsa doktorunuzun önerdiği tedavi yönteminize alternatif ve zararsız bir takım eklemeler yapabilirsiniz. Hazırlayacağınız kürü toplamda 18 gün düzenli kullanarak ne kadar etki ettiğini gözlemleyebilirsiniz.
MAYDANOZ SARIMSAK LİMON KÜRÜ FAYDALARI ARASINDA YER ALAN ANA BAŞLIKLAR ŞÖYLE:
-Kalp damarlarını açar.
-Kalbi besleyen damar ve yolların tıkanmasını engeller.
-Kalp damarlarında plak oluşumunu önler.
-Kalp damarlarının yağ bağlamamasını sağlar.
-Kan dolaşımını hızlandırılması ve güçlendirilmesinde etkilidir.
-Kalp damar tıkanıklığına iyi gelir.
MAYDANOZ SARIMSAK LİMON KÜRÜ ZARARLI MIDIR?
Maydanoz sarımsak limon kürü faydalarından bu kadar söz etmişken akıllarda bu karışımın herhangi bir zararı olup olmadığı belirebilir. Kürün kullanımı tansiyon düşürebileceği için düşük tansiyon ( hipotansiyon) sorunu olan kişilere önerilmez. Şifalı kürün bunun dışında herhangi bir zararı yoktur, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.