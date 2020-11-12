Bilim Kurulu Üyesinden maske uyarısı: Tek takın, düzgün takın

ÇİN AŞISI 3 AYA KADAR HALKA UYGULANACAK

Aşı çalışmaların temeli iki guruba ayrıldığını belirten Çelik; "Birinci guruba aşı, ikinci guruba ise hastaya zararı olmayan bir madde veriyoruz. Bunu aşının etkinliğini kıyaslamak için yapıyoruz. Deneğe hangisinin verildiğini ne denek ne de biz biliyoruz. Bunu kodlarla sadece çalışma merkezi bilir. Aşının gerçek etkisini kanıtlamak için yapılanın aşımı yoksa zararsız maddemi olduğunu ne deneklerin ne de bizim bilmememiz gerekiyor. Çin aşısının diğer bazı ülkelerde yapılan çalışmaları var. Başarılı olduğu antikor geliştirdiği gösterilmiş. Şimdi burada sağlık çalışanlarına uyguluyoruz. Çin aşısı 3 aya kadar vatandaşa vurulabilecek hale gelir. Sağlık çalışanlarını bitirdikten sonra halktan gönüllerde aşılar denenecek. Ondan sonra antikor oluşup oluşmadığını göreceğiz. Bu aşamalardan sonra merkez tarafından gerçek aşılar gönderilecek. Hastalıkların genetik farklılıklar var. Afrika'da ya da Amerika'da gördüğünüz hastalığı burada görmeyebilirsiniz. Çin'de bu aşı başarılı olmuş ama bu aşıya Türk toplumunun nasıl cevap vereceğini, Çin toplumunun verdiği cevapla anlayamayız. O yüzden aşının Türkiye'de denemesini yapıyoruz. Bu yeni bir aşı. O yüzden bu aşının farklı genetik özelliklere sahip toplumlarda denenmesi lazım" dedi.