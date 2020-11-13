Son Dakika Haberi | Yerli corona virüs aşısı için tarih verildi: Eğer tüm testleri geçerse...

Corona virüs aşı çalışmaları ile ilgili Türkiye'deki son durum, oldukça ümit verici. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda, coronavirüs aşısı için tarih verildi! A Haber'e konuşan yetkili, klinik testlerin ne zaman başlayacağı ve aşı çalışmasının hangi aşamada olduğunu paylaştı. Son olarak, Covid-19'a karşı geliştirilen aşılarda önemli bir noktaya gelindiğini ama asıl önemli konunun yerli aşı olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Ünal, "Hepimizin esas beklentisi, yurdumuzda, kendi topraklarımızda üretilmiş bir aşıya ulaşmak. Bunda da biliyorsunuz Sayın Bakan açıkladı, Faz-1 geçen hafta başladı. O aşı Sinovac aşısı ile aynı teknolojidir ve inaktive bir virüs aşısıdır. Uygun uygulamalara göre çalışmalarda kullanılacak miktarda aşı üretilmiştir. Şimdilik 2 gönüllü artacak sayılar ile de Faz-1 çalışmaları başladı. Onun hemen peşinden Faz-1'e yakın 2 aşı adayımız daha var. Onun peşinden de en az 10-11 aşı adayı var ki; onun bir tanesi Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor." demişti.
Yerli corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi! Aşı için tarih verdiler! | Video
ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE'NİN KENDİ AŞISINI ÜRETMESİ
Dün itibarıyla biz de fareleri aşıladık bakalım, sonuçlarını göreceğiz. Biraz arkadan geliyoruz ama önemli olan kurallara uymak. Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok, önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi. Bu erken geliştirilen aşılar ile başlayan program. İnşallah başarılı olacağından eminim. Yer aşılarımızla aşılanmaya devam edecek ve ülkemizi inşallah hep birlikte bu beladan kurtaracağız" diye konuştu.
"FAZ-3 ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Türkiye'de devam eden ve Hacettepe Üniversitesi'nde de uygulanan Pfizer ve Sinovac aşılarının Faz-3 çalışmalarında şu ana kadar ciddi bir yan etki oluşmadığını vurgulayan Prof. Dr. Murat Akova, Sinovac aşısı için sağlık çalışanları alımının sonrasında gerçekleşecek olan normal gönüllü alımına da yakın zamanda başlandığını söyledi.
Daha önce bin 200 sağlık çalışanının alınmasını hedeflediklerini söyleyen Akova, 600 sayısına ulaştıktan sonra etik genel kurulda yeniden değerlendirerek, normal gönüllü alınmasına da karar verdiklerini açıkladı.
Ayrıca sağlık çalışanlarına bir normal bir boş aşı uyguladıklarını hatırlatan Akova, artık çalışma daha genişlediği için iki boş bir dolu aşı uygulayacaklarını belirtti.