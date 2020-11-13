Son Dakika Haberi | Yerli corona virüs aşısı için tarih verildi: Eğer tüm testleri geçerse...

Corona virüs aşı çalışmaları ile ilgili Türkiye'deki son durum, oldukça ümit verici. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda, coronavirüs aşısı için tarih verildi! A Haber'e konuşan yetkili, klinik testlerin ne zaman başlayacağı ve aşı çalışmasının hangi aşamada olduğunu paylaştı. Son olarak, Covid-19'a karşı geliştirilen aşılarda önemli bir noktaya gelindiğini ama asıl önemli konunun yerli aşı olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Ünal, "Hepimizin esas beklentisi, yurdumuzda, kendi topraklarımızda üretilmiş bir aşıya ulaşmak. Bunda da biliyorsunuz Sayın Bakan açıkladı, Faz-1 geçen hafta başladı. O aşı Sinovac aşısı ile aynı teknolojidir ve inaktive bir virüs aşısıdır. Uygun uygulamalara göre çalışmalarda kullanılacak miktarda aşı üretilmiştir. Şimdilik 2 gönüllü artacak sayılar ile de Faz-1 çalışmaları başladı. Onun hemen peşinden Faz-1'e yakın 2 aşı adayımız daha var. Onun peşinden de en az 10-11 aşı adayı var ki; onun bir tanesi Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor." demişti.

Yerli corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi! Aşı için tarih verdiler! | Video

ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE'NİN KENDİ AŞISINI ÜRETMESİ

Dün itibarıyla biz de fareleri aşıladık bakalım, sonuçlarını göreceğiz. Biraz arkadan geliyoruz ama önemli olan kurallara uymak. Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok, önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi. Bu erken geliştirilen aşılar ile başlayan program. İnşallah başarılı olacağından eminim. Yer aşılarımızla aşılanmaya devam edecek ve ülkemizi inşallah hep birlikte bu beladan kurtaracağız" diye konuştu.