Uzmanından son dakika önemli açıklamalar! Tek maske korumuyor, çift maske kullanmak zorundayız





Biz zaman geçtikçe insanlar bilinçlenecek ve önlem alma konusunda işimiz daha kolaylaşacak diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. İnsanların hiçbir şekilde ders almadıklarını gördük.



Birinci dalgada daha dikkatli olanlar ikinci dalgada daha vurdumduymaz hareket ediyorlar. Yetkililer için de bu geçerli. Toplu taşımalar, kafe ve restoranlar, AVM'ler tıklım tıklım. Saat 22.00'ye kadar restoran ve kafelerin açık kalmasının hiçbir anlamı yok. Böyle giderse durum daha da ciddileşecek. Bu yüzden sokağa çıkma yasağının bir an önce devreye girmesi lazım" dedi.