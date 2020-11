Bilim Kurulu üyesinden önemli uyarı! Maske kullanırken bu hatayı sakın yapmayın...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs önlemleri kapsamında takılması zorunlu olan maskelerin artık her ortamda rahat alınabileceğini belirtti. Maskelerin ucuzlaması ve üretiminin artmış olmasının sevindirici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tezer, "Ancak dikkat etmemiz gerekiyor; çünkü her tıbbi maske bizi korumaz. 3 tabakalı olması da her zaman bizi korumaz. Çünkü her iki katmanın dış katmanında aslında normal bir bez yapı var. İçerisinde de filtre gören ortada bir yapı var. Bu filtre gören yapı yok ise ya da işlevini görecek şekilde yapılmamış ise koruyuculuğu azalacaktır, sizi korumayacaktır. Sonuç itibarıyla maske bizi yüzde 100 korumaz. Sohbetlerimize devam edersek, mesafe kuralına uymazsak ve bu süre 15 dakikadan uzun sürer ise her iki tarafta da maske olsa yine bulaştırıcılık kaçınılmaz olacak. Maske tek başına yeterli değil mesafe ve hijyen kuralları da devreye giriyor. Bunları da uygulamak gerekiyor" diye konuştu.