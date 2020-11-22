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Elif bebek hayatını kaybetti

Başarıyla ayrılan siyam ikizlerinden Elif bebek yaşam savaşını kaybetti 12 Kasım’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 21 yıl sonra başarıyla gerçekleştirilen operasyonundan sonra Elif ve Nil bebekler ayrılmıştı. Nil bebek sağlıklı ve anne sütü almaya başlarken, Elif’in kalp damarlarında sıkıntı vardı. Bütün Yoğun Bakım ve Çocuk Servisi Elif’i hayatta tutmak ve ikinci ameliyata hazırlamak için efor harcıyordu. Ancak dün gece saatlerinde cerrahlar ve çocuk kardiyologların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Elif bebek kurtarılamadı.

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Giriş Tarihi: 22.11.2020 14:59 Son Güncelleme: 22.11.2020 15:25 ABONE OL
Elif bebek hayatını kaybetti

DELİK ONARILDI ANCAK KURTARILAMADI

Elif Bebeğin kalbindeki damarları tersti; şah damarı ile akciğer damarı ters şekildeydi. Yaşaması için kalbinde delik olması lazımdı. Doğumdan sonra kapanması gereken bir bağlantı vardı o kapanmadığı için yaşıyordu; ilaçla açık tutuluyordu.

KALBİNDEKİ DELİK ONARILDI ANCAK KURTARILAMADI

Durumu kötüleşti; dün gece kalbindeki delik onarıldı ancak kurtarılamadı. Damarlar ters olunca şah damarı ile akciğer damarı kanlar karışıyor, bağlantı olmazsa kan temizlenmiyor, kanların oksijenlenmesini sağlamak için bir deliğe ihtiyaç vardı.

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Elif bebek hayatını kaybetti
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