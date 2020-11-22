Elif bebek hayatını kaybetti

DELİK ONARILDI ANCAK KURTARILAMADI

Elif Bebeğin kalbindeki damarları tersti; şah damarı ile akciğer damarı ters şekildeydi. Yaşaması için kalbinde delik olması lazımdı. Doğumdan sonra kapanması gereken bir bağlantı vardı o kapanmadığı için yaşıyordu; ilaçla açık tutuluyordu.

KALBİNDEKİ DELİK ONARILDI ANCAK KURTARILAMADI

Durumu kötüleşti; dün gece kalbindeki delik onarıldı ancak kurtarılamadı. Damarlar ters olunca şah damarı ile akciğer damarı kanlar karışıyor, bağlantı olmazsa kan temizlenmiyor, kanların oksijenlenmesini sağlamak için bir deliğe ihtiyaç vardı.