Son Dakika Haber: Öksürük deyip geçmeyin! Mutasyona uğradığı söylenen koronavirüs belirtisi hakkında flaş açıklama

Koronavirüs belirtileri, salgınla geçen aylar çoğaldıkça farklılaşıyor ancak temel belirtiler hep aynı: Nefes darlığı, ateş ve öksürük... En yaygın KOVİD-19 belirtisi olarak karşımıza çıkan öksürük, ince bir detay ile diğer diğer farklı rahatsızlıklardan kaynaklanan öksürüklerden ayrılıyor. Bu öksürük, beraberinde farklı sorunlar ve de göğüs ağrısı getirebiliyor. Prof. Dr. Ziya Mocan, bu önemli belirti ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: ÖKSÜRÜK DEYİP GEÇMEYİN! BÖYLE AYIRT EDEBİLİRSİNİZ!

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan'ın açıklamaları:

"Öksürük koronavirüste kuru şekilde olur. İlk başta ve sonunda böyle seyreder. Ama gripte öyle olmaz biraz kuru başlayabilir ancak daha sonra balgamlı şekilde devam eder.