Son Dakika Haber: Öksürük deyip geçmeyin! Mutasyona uğradığı söylenen koronavirüs belirtisi hakkında flaş açıklama

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Haber: Öksürük deyip geçmeyin! Mutasyona uğradığı söylenen belirtisi hakkında flaş açıklama

Mutasyona uğradığı iddia edilen corona virüs belirtileri ile ilgili haberi... Başlıca belirtileri arasında yer alana öksürük, birçok insanı tedirgin edebiliyor. Uzmanlar, herhangi bir öksürük ile KOVİD-19 habercisi olan öksürük arasındaki farkları açıklıyor! İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Moca, A Haber ekranlarında korona virüs öksürüğü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte, uzman ismin yaptığı son dakika açıklamalarının detayları...

Giriş Tarihi: 7.12.2020 12:00 Son Güncelleme: 7.12.2020 12:01 ABONE OL
Son Dakika: Öksürük deyip geçmeyin! Mutasyona uğradığı söylenen koronavirüs belirtisi hakkında flaş açıklama

belirtileri, salgınla geçen aylar çoğaldıkça farklılaşıyor ancak temel belirtiler hep aynı: Nefes darlığı, ateş ve öksürük... En yaygın KOVİD-19 belirtisi olarak karşımıza çıkan öksürük, ince bir detay ile diğer diğer farklı rahatsızlıklardan kaynaklanan öksürüklerden ayrılıyor. Bu öksürük, beraberinde farklı sorunlar ve de göğüs ağrısı getirebiliyor. Prof. Dr. Ziya Mocan, bu önemli belirti ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: ÖKSÜRÜK DEYİP GEÇMEYİN! BÖYLE AYIRT EDEBİLİRSİNİZ!

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan'ın açıklamaları:

"Öksürük koronavirüste kuru şekilde olur. İlk başta ve sonunda böyle seyreder. Ama gripte öyle olmaz biraz kuru başlayabilir ancak daha sonra balgamlı şekilde devam eder.

Son Dakika: Öksürük deyip geçmeyin! Mutasyona uğradığı söylenen koronavirüs belirtisi hakkında flaş açıklama

öksürük belirtisi giderek artar ve devamlı olmaya başlar durduramazsınız ve nefes darlığı oluşabilir. Öksürürken göğüs ağrısı oluşabilir. Gözyaşı ve yüzde kızarıklık genel olarak gripte mevcuttur. Hem burun akıntısı hem öksürük varsa bu gribal enfeksiyondur böyle düşünebilirsiniz.

Son Dakika: Öksürük deyip geçmeyin! Mutasyona uğradığı söylenen koronavirüs belirtisi hakkında flaş açıklama

Baş ağrısı genelde gripte vardır vücut ağrısı genellikle Kovid-19'da görünebiliyor. Örneğin ishal ile birlikte ishaliniz varsa olma ihtimaliniz daha yüksek olabilir. Orta kulak ağrıları varsa gribe daha yakındır.

Son Dakika: Öksürük deyip geçmeyin! Mutasyona uğradığı söylenen koronavirüs belirtisi hakkında flaş açıklama

Bu süreçte bol olarak sıvı almalıyız. Biliyoruz ki üst solunum yollarına yerleşiyor daha sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. Onun aşağı inmesini durdurabilirsek vücuda yayılmasına engel olabiliriz."

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Son Dakika Haber: Öksürük deyip geçmeyin! Mutasyona uğradığı söylenen koronavirüs belirtisi hakkında flaş açıklama
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