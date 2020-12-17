Son dakika haberi: Coronavirüs aşısı yüz felci mi yapıyor? O iddialara yanıt geldi...

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE İYİLEŞİRLER

Bell felci belirtileri nelerdir?

Bell'in felci genellikle yüzün sadece bir tarafını etkiler ancak NİNDS'e (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü) göre her iki tarafı da etkileyebilir. Semptomlar değişir ancak tipik olarak yüzün bir tarafında ani zayıflık, sarkık bir göz kapağı veya ağzın köşesi, salyalanma, gözü veya ağzı kapatamama, tattaki değişiklikler ve gözde aşırı yırtılma içerir. Semptomlar aniden ortaya çıkıyor ve 72 saat içinde zirveye ulaşıyor, NINDS raporları ve hafif zayıflıktan toplam felce kadar geniş bir şiddet spektrumu var. Bell'in felci zaman sınırlıdır ve hastalar genellikle birkaç hafta içinde hızlı bir şekilde iyileşirler. Nörolojik hastalık spektrumunda, ciddi vakalar kalıcı yüz felcine neden olsa da, genellikle ciddi değildir.

Bell'in felci nasıl tedavi edilir?

Steroidler ve antiviral ilaçların tedaviye devam ediyor. Bazen göz kapağı kasları bozulursa ve göz kapağı tamamen kapanamazsa bir göz bandı gereklidir. Yağlayıcı göz damlası ile gözü nemli tutmak ve özellikle geceleri yaralanmalardan korumak önemlidir. NINDS ayrıca ağrıyı hafifletmek için aspirin, asetaminofen veya ibuprofen gibi analjezikler önerir ve fizik tedavi, yüz masajı veya akupunktur gibi tedavilerin fasiyal sinir fonksiyonu ve ağrı kesici ile yardımcı olabilir.