Son dakika haberi: Coronavirüs aşısı yüz felci mi yapıyor? O iddialara yanıt geldi...

Dr. Berk Topuz, sosyal medyada literatürü takip edip hızlı şekilde halkı bilgilendirmesiyle tanınıyor. Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Berk Topuz, yüz felcine sebep olduğu iddia edilen Pfizer aşısı ile ilgili soruları yanıtladı…
Bell'in felcine (yüz felci) ne sebep olur?
Bell'in felci, yüz sinirlerinden biri olan yedinci kranial sinirin bozulmasından kaynaklanır. Travmadan kaynaklanabilir, ancak daha yaygın olarak sinirin viral enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkar . (Bell'in felcinin COVİD-19'a yol açan virüs olan SARS-COV-2'den kaynaklanmadığı biliniyor.) Ulusal nörolojik bozukluklar ve inme Enstitüsü'ne (NINDS) göre, bell'in felci her yaştan insanı etkileyebilir ve risk faktörleri arasında hamilelik, preeklampsi, obezite, hipertansiyon, diyabet ve üst solunum yolu rahatsızlıkları bulunur.
BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE İYİLEŞİRLER
Bell felci belirtileri nelerdir?
Bell'in felci genellikle yüzün sadece bir tarafını etkiler ancak NİNDS'e (Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü) göre her iki tarafı da etkileyebilir. Semptomlar değişir ancak tipik olarak yüzün bir tarafında ani zayıflık, sarkık bir göz kapağı veya ağzın köşesi, salyalanma, gözü veya ağzı kapatamama, tattaki değişiklikler ve gözde aşırı yırtılma içerir. Semptomlar aniden ortaya çıkıyor ve 72 saat içinde zirveye ulaşıyor, NINDS raporları ve hafif zayıflıktan toplam felce kadar geniş bir şiddet spektrumu var. Bell'in felci zaman sınırlıdır ve hastalar genellikle birkaç hafta içinde hızlı bir şekilde iyileşirler. Nörolojik hastalık spektrumunda, ciddi vakalar kalıcı yüz felcine neden olsa da, genellikle ciddi değildir.
Bell'in felci nasıl tedavi edilir?
Steroidler ve antiviral ilaçların tedaviye devam ediyor. Bazen göz kapağı kasları bozulursa ve göz kapağı tamamen kapanamazsa bir göz bandı gereklidir. Yağlayıcı göz damlası ile gözü nemli tutmak ve özellikle geceleri yaralanmalardan korumak önemlidir. NINDS ayrıca ağrıyı hafifletmek için aspirin, asetaminofen veya ibuprofen gibi analjezikler önerir ve fizik tedavi, yüz masajı veya akupunktur gibi tedavilerin fasiyal sinir fonksiyonu ve ağrı kesici ile yardımcı olabilir.
BAĞLANTI KURULAMADI
COVİD-19 aşısı ve Bell'in felci arasında bir bağlantı var mı?
Hiçbir bağlantı kurulmadı. Doğrusu Aşı ile doğrudan bağlantı kuramıyorum ve bunun bir tesadüf olduğundan şüpheleniyorum . Bell'in felci normal insidansı 100.000'den yaklaşık 20 kişidir. Pfizer çalışması 38.000 hastayı inceledi, bu nedenle dört vaka normal olarak gözlenen Bell felci insidansı içinde olacaktır. Benzer bir sorun, onlarca yıl önce, grip aşısı aldıktan sonra Bell'in felci geliştiren birkaç izole vakanın bildirildiği zaman ortaya çıktı. Bununla birlikte, hiçbir çalışma grip aşısı ile Bell'in felci arasında bir bağlantı kurmamıştır.
Bell'in felcine neden olan yeni aşı hakkında endişelenmeli misiniz?
Muhtemelen hayır çünkü hiçbir bağlantı kurulmamıştır. Onu geliştirdiği bilinen az sayıda çalışma konusu, çalışma denemelerine kayıtlı yüz binlerce insanı bu sadece bir tesadüf olabilir.