Son dakika haberi: ABD’li uzmanlardan kritik açıklama! 3 katmanlı cerrahi maske kullanıyorsanız...

SON DAKİKA: ABD'de Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı bir çalışmada koronavirüsten korunmak için kullanılan 3 katmanlı cerrahi maskelerin yüzde 65 verimlilik sağladığını ancak aynı maskenin kullanımına devam edilmesi halinde bu oranın yüzde 25'e kadar gerileyebileceğini ortaya çıkardı.