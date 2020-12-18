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haberi: ABD’li uzmanlardan kritik açıklama! 3 katmanlı cerrahi maske kullanıyorsanız...

haberleri: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar şaşırtıyor. Koronavirüse karşı en etkili silah olarak belirtilen maskeler ile ilgili önemli bir açıklama geldi. ABD'de faaliyet gösteren Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsten () korunmak için takılan cerrahi maskelerin tek seferlik kullanımında yüzde 65 verimlilik sağladığı açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:17 Son Güncelleme: 18.12.2020 12:21 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD’li uzmanlardan kritik açıklama! 3 katmanlı cerrahi maske kullanıyorsanız...

SON DAKİKA: ABD'de Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı bir çalışmada koronavirüsten korunmak için kullanılan 3 katmanlı cerrahi maskelerin yüzde 65 verimlilik sağladığını ancak aynı maskenin kullanımına devam edilmesi halinde bu oranın yüzde 25'e kadar gerileyebileceğini ortaya çıkardı.

AYNI MASKE KULLANILDIKÇA VERİMLİLİK DÜŞÜYOR

Hava akışını yavaşlattığı belirtilen maskelerin, kirlendiğinde havadaki partikülleri filtreleme oranının düştüğü belirtildi. Araştırmada, kullanılmış bir maske takmanın yalnızca 5 mikrometreden büyük partiküller için koruma sağlayacağına ve 2.5 mikrometreden daha küçük partiküllere karşı etkisiz olacağı ifade edildi.

Araştırmacılar , maskenin hava akışını ve parçacıkların geçişini nasıl etkileyebileceğini görmek için üç katmanlı cerrahi maske takan bir kişinin bilgisayar modelini de kullandılar.

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Son dakika haberi: ABD’li uzmanlardan kritik açıklama! 3 katmanlı cerrahi maske kullanıyorsanız...
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