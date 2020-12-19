Son dakika haberi: Aşıların içeriğinde neler bulunuyor? İşte Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

NTV'nin haberine göre; Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı şimdiye kadar ABD, İngiltere ve Kanada'da kullanılmaya başlandı. Yüzde 95 etkinlik gösterdiği açıklanan aşı 27 Eylül itibariyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de kullanılmaya başlanacak. BionTech/Pfizer ile aynı teknolojiyi kullanan Moderna aşısının da kısa bir süre içinde Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) acil kullanım onayı alması bekleniyor.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI SAĞLANABİLMESİ İÇİN...

Ancak, pandeminin başlangıcından bu yana aşılar hakkında üretilen komplo teorilerinin de ardı arkası kesilmedi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in aşılarla insanlara çip takacağı ya da mRNA aşılarının insanların DNA'sını değiştireceğine dair iddialar ise hala on binlerce aşıyı reddetmesine neden oluyor. Bilim insanları, aşıyla sürü bağışıklığı sağlanabilmesi için bir toplumdaki nüfusun en az ortalama olarak yüzde 60-80'inin aşı olması gerektiğini söylüyor. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar, ABD'de yaşayanların yüzde 40'tan fazlasının aşıyı reddedebileceğini gösteriyor.