B2 vitamini nelerde var, eksikliğinde ne olur? B2 vitamini ne işe yarar?

Vücutta küçük bir kısmı depolanan B2 vitamini, kan dolaşımı yolu ile taşınarak gereksinim duyulmadığı zamanlarda ter ve idrar yolu ile de vücuttan atılır. Sinir isteminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için vücudun ihtiyaç duyduğu bir vitamin olan B2 vitamini, cilt, saç ve tırnak gibi dokuların oksijen kullanması açısından da fayda sağlamaktadır. Vücutta B2 vitaminin arttırılması, dolaşımdaki hemoglobin oranını yükselterek kırmızı kan hücrelerinin üretimine destek olur. Peki, B2 vitamini nelerde var? B2 vitamini eksikliği neden olur? b2 vitamini içeren besinler nelerdir? B2 vitamini ne işe yarar, faydaları nelerdir? b2 vitamini eksikliğinde ne olur? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

B2 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

B2 vitamin eksikliği, diyette yetersiz alınması ile birlikte gelişebilir, bazı vitaminler depolanmadığından ya da az miktarda depolandığından vücut vitamini dışarı attığında vücutta yetersiz vitamin oranına rastlanabilir. B2 vitamini eksiliği olan kişilerde genel olarak diğer vitaminlerden yoksunlukta gözlemlenebilir. Aynı zamanda riboflavin eksikliği diyet dışında bağırsakların vitamini gerektiği gibi emmemesinden, bu sebeple de vücudun onu gerektiği gibi kullanamaması nedeni ile de ortaya çıkabilir.

B2 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

B2 vitaminine bağlı olarak iştah kaybı, protein, yağ ve karbonhidrat emiliminde bir takım sorunlar gelişebilir. İşte B2 vitamini eksikliğinin diğer belirtilerine ilişkin detaylar şöyledir;

Çatlak ve kırmızı dudaklar

Ağız çeperinde iltihaplanma

Demir eksiliği anemisi

Ağız ülserleri

Boğaz ağrısı

Ağız ve dilde yaralar

Saç renginde donukluk ve ciltte oluşan kırışıklık izleri

Gözlerde kanama, görme şikayetleri ve katarakt riski

Depresyon ve unutkanlık halleri

B2 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR? FAYDALARI NELERDİR?

B2 vitamini enerji oluşum metabolizmasına destek olmanın yanı sıra bitkinlik ve yorgunluğun azalmasına yardımcı olur. Cildi korur ve görme yetisinin korunmasını sağlar. Deri, saç ve tırnak gibi dokuların oksijen alması açısından önemlidir. B2 vitamin antikor ve kırmızı kan hücre üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Baş ağrısı, egzama, dermatit, romatoid artrit ve katarakt gibi rahatsızlıklarının önlenmesi bakımından gerekli bir vitamin türüdür. B2 vitamini büyüme ve gelişime de katkıda bulunur ve kanser riskine karşı koruma sağlar. Ayrıca astım ve bronşit gibi hastalıkların engellenmesi adına büyük faydalar sağlamaktadır.

B2 VİTAMİNİ NELERDE VAR?

B2 vitamini eksikliğini gidermek için beslenme etkin rol oynar. Bu sayede B2 vitamini ihtiyacının karşılanması hiç de zor değildir. Günlük olarak tüketilen yeşil yapraklı sebzeler ve süt ürünleri gereksinim duyulan B2 vitaminini karşılamak için yeterli olabilir. İşte başlıca B2 yönünden zengin yiyecekler şunlardır;

Böbrek, karaciğer ve kalp gibi hayvansal besinler

Yağlı balıklar

Kümes hayvanları

Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, brüksel lahanası, brokoli, mantar, bezelye gibi sebzeler

Tam tahıl ve zenginleştirilmiş tahıllar

Bira mayası

Fındık

Ekmek

Buğday tohumu

Susam

Kinoa ve bazı meyvelerde de riboflavin bulunmaktadır ayrıca sığır eti, fındık ve yumurta iyi riboflavin kaynakları arasında yer alır.

D vitamini nelerde var? D vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte D vitamini içeren meyveler, sebzeler, kuru yemişler

B6 vitamini ne işe yarar? B6 vitamini nelerde, hangi besinlerde var?