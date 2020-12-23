Son dakika haberi: Her bel, sırt ağrısı Covid-19 belirtisi mi? İşte koronavirüs semptomları...

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esra Mustafa tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Virüsün başkalarına yayılmasını önlemeye yardımcı olabileceğiniz için erken tespit çok önemlidir. Covid-19 kişiden kişiye farklı belirttiler ile ortaya çıkabiliyor. Bu belirtilerden biri de kas ve iskelet sistemi ağrıları olarak karşımıza çıkıyor. Grip, soğuk algınlığı gibi diğer viral enfeksiyonları olan hastalarda yaygın bir durum olan ağrılar virüs sürecinde daha da farklı bir hal aldı. Çünkü virüs, kan dolaşımı veya vasküler endotel yoluyla yayılabilir ve kalp ve beyin gibi ACE2 içeren tüm dokularda enfeksiyona neden olabilir.