D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği nasıl giderilir?

D vitamini vücudun sağlığını koruması ve sağlıklı kalabilmesi için gereksinin duyduğu pek çok vitaminden biridir. Yeterli D vitamini almak; kalp hastalığı, yüksek tansiyon, enfeksiyonlar ve bağışıklık sistemi bozuklukları, prostat, kolon ve meme kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı vücut sağlığını korumaya yardımcı olur. Özellikle çocuklarda kemik deformasyonuna bağlı gelişen raşitizme karşı kalkan oluşturur. Peki, D vitamini nedir? D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

D VİTAMİNİ NEDİR?

Yağda çözünen, vücutta depolanan sterol grubundan bir vitamin çeşididir. D vitamini ihtiyacının çok büyük bir kısmını güneşten karşılanabilir. Özellikle çocukların gelişimi için önemli bir vitamin olan D vitamini, fosfor ve kalsiyumun sindirim yollarında emilimi ve kullanımı ile sindirim sistemi ve bağışıklık için gereklidir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

D vitamini eksik olan kişilerde bazı kanser türleri, bağışıklık sitemi bozuklukları, metabolik sendrom ve olumsuz neticelenen hamilelik riskinin artmış olduğu yönünde bir takım varsayımlar bulunmaktadır. İşte yapılan incelemeler ve değerlendirmeler doğrultusunda başlıca D vitamini eksiklikleri şunları içerir;

Vücudun her alanında ya da bazı bölgelerinde yaşanan kemik ağrıları

Halsizlik ve yorgunluk şikayeti

Isınamama ve sürekli üşüme problemi

Kuvvet kaybı ve denge kurmada zorluk

Terleme

Sık ortaya çıkan baş ağrıları

Saç dökülmesi ve tırnak kırılması

Gözaltlarında beliren koyu halkalar

Değişiklik gösteren ruh hali

Uyku problemleri

Zor kilo verme ya da verememe

Depresyon, bunalım hali

D VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

Kas zayıflığına karşı vücudu koruyan D vitamini, kalp atışının düzenlemesine yardımcı olur. Kalsiyum ve fosforun emilimini sağlar. D vitamini ihtiyacı tamamen karşılandığında kemikleri güçlendirir, diyabet, kanser ve osteoporoz gibi çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlar. Eksikliğinde birçok hastalığın yanı sıra depresyona eğilimi arttırabilir. Aynı zamanda solunum yolu enfeksiyonlarından da korumaya yardımcı olur.

D VİTAMİNİ NELERDE VAR?

En az çocuk sağlığı kadar yetişkin sağlığında da önemli bir yere sahip olan D vitamini, bazı sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunur. Düzenli olarak tüketildiğinde D vitamini eksikliğini gidermek oldukça kolaydır. Ancak bazı hastalıkların neden olduğu D vitamini eksikliğinde doktorunuzun önereceği bir D vitamini takviyesi kullanılabilir. D vitamininden yararlanmanın en basit ve etkili yolu güneş ışınlarından doğru bir şekilde yararlanmaktır.

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Koyu ten, fazla kilo, kapalı ortamlara bulunma ve ilerleyen yaşla birlikte D vitamini ihtiyacı artabilir. D vitamininin %80'ini güneşten %20'sini ise gıdalardan almak yeterlidir. Hatta yazın gelmesi ile birlikte Ekim sonuna kadar D vitamini ihtiyacının tamamını güneşten karşılamak mümkün. Öte yandan D vitamini bitkisel ve hayvansal gıdalardan karşılanabilir. Özellikle A, K vitamini ve magnezyum D vitamini emilimini arttırdığından diyetinize ıspanak, lahana, kuru kayısı, kuru yemiş ve bal kabağı gibi besin kaynakları ekleyebilirisiniz.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

D vitamini ihtiyacını besinlerden almak için ilk kural sağlıklı ve dengeli beslenmektir. İşte D vitamini açısından zengin yiyecekler şu şekildedir;

Havuç, brokoli, mantar, ısırgan otu, maydanoz ve yeşil yapraklı sebzeler

Somon, ringa, ton balığı ve istiridye gibi balıklar

Peynir, krema, tereyağı, süt ve süt ürünleri

Yumurta sarısı

Dana ciğeri

Aynı zamanda D vitamini ihtiyacı kışın elma, sonbaharda üzüm tüketilerek karşılanabilir. Muz ve karpuz da D vitamini içeren meyveler grubuna girer. Portakal suyu D vitamini ihtiyacınızı karşılamak için tüketebileceğiniz çok sağlıklı bir içecektir.

D VİTAMİNİ TAKVİYESİ

D vitamini vücut tarafından üretilen, yağ dokuda ise depolanan bir vitamindir. Fazla D vitamini alımı vücutta farklı belirtilere ve kişiden kişiye değişen bulgulara neden olabilir. Kan düzeyi ile düşüklüğü görülmediği sürece uzmanlar D vitamini takviyesi alımını önermemektedir. Herkes için kullanımı uygun olmadığından mutlaka D vitamini takviyesi almadan önce doktorunuza danışmanız gerekir. Ayrıca D vitamini takviyeleri bazı ilaçlarla etkileşime girebileceğinden bu konuda gereken hassasiyeti göstermeniz kendi sağlığınız açısından önemlidir.