Dikkat! Covid-19 stresi saç dökülmesini artırdı! Saç dökülmesine karşı etkili önlemler!

Saç dökülmesi şikayetiyle son günlerde kliniklere başvuruların arttığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, "Bu kişilerin çoğuna yapılan tüm hormon ve vitamin testlerinin sonuçları normal olmasına karşın Covid-19 olma anksiyetesi nedeniyle saç dökülmesinin tetiklendiğini görüyoruz. Stres, saç tellerinin ömrünü kısaltarak saçımızın doğrudan dökülme evresine geçmesine neden oluyor" diye konuşuyor. Bu nedenle yaşanan saç dökülmelerinin stresten 2-3 ay sonra başladığını belirten Dr. Mehtap Kıdır, saç dökülmesine neden olan etmenler hakkında bilgi verirken alınabilecek önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu…

2 AYDAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!

Strese bağlı saç dökülmeleri zamanla ortaya çıktığı için endişeye neden olan sorun ortadan kalksa bile saç sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Saç tellerinin gelişme evrelerine bağlı olarak yılda 2-3 kez dökülme yaşanmasının normal olduğunu belirten Dr. Mehtap Kıdır, "En fazla 2 ay süren bu dökülmelerin nedeni saç telinin ömrünü tamamlaması ve dipten daha sağlıklı ve genç saç tellerinin gelecek olmasıdır" diyor. İki aydan uzun süren saç dökülmelerinde muhakkak dermatoloji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Mehtap Kıdır, kulaktan dolma bilgilerle yapılan uygulamaların saça zarar verebildiğini, altta yatan hastalığın tedavisinde gecikmeye yol açabildiğini kaydediyor.

HIZLI KİLO KAYBINDAN KAÇININ

Normal saç dökülmesinin dışında yaşanan durumlarda altta yatan nedenlerin stresin yanı sıra "tiroit bezinin az ya da çok çalışması gibi hormonal dengesizlikler, saç derisi ile ilgili hastalıklar, kullanılan ilaçlar, geçirilen enfeksiyon ve ateşli hastalıklar, ameliyatlar, doğum ve menopoz gibi hormonal değişime neden olan durumlar" olabildiğini anlatan Dr. Mehtap Kıdır, sözlerine şöyle devam ediyor:

"İki ayı geçen saç dökülmelerinde başta kandaki demir ve depo demiri ifade eden ferritin değerinin yanı sıra B12, folik asit, D vitamini, biotin, çinko gibi vitamin ve mineral eksiklikleri de araştırılmalı, eksiklikler mutlaka yerine konmalıdır. Ayrıca hızlı kilo kayıplarında, ağır diyetler ve yetersiz beslenme de saç dökülmesi olabilmektedir. Diyetisyen kontrolünde ve dengeli yapılan diyetler de bile çok kilo kaybı yaşanırsa, saç dökülmesi yaşanabilir."

SAÇLARINIZI SIKI TOPLAMAYIN!

Fiziksel sağlıkla ilgili nedenlerin dışında saç boyaları, renk açıcılar ya da fön gibi işlemlerde saçın aşırı ısıya maruz kalması da dökülmeye yol açabiliyor. Ayrıca saçı sıkı bağlama ya da sıkı bone kullanımı gibi nedenlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, "Saça uygulanan işlemler ya da sıkı toplama gibi nedenler saçın üst tabakasına zarar vererek kırılmalara ve kökten kopmalara neden olur" diyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır'ın dikkat çektiği bir diğer nokta da şampuanlar. Özellikle saç derisini tahriş eden ya da saçı özelliklerine uygun olmayan şampuanların dökülmeyi artırabileceğini kaydeden Dr. Mehtap Kıdır, "Köpüren şampuan iyidir" yanılgısına düşüldüğünü de belirtiyor. Bu nedenle paraben, SLS (Sodyum Lauril Sülfat) içermeyen ve pH değeri 5.5 olan ürünleri kullanmak gerekiyor.

SAÇ KREMİ SADECE SAÇ UÇLARINA SÜRÜLMELİ!

Saç dökülmesine yol açan bir diğer yanlış kullanım da saç kremini kafa derisine de uygulamak. "Saç kremi kullanmakta hiçbir sakınca yok ancak saç kremleri sadece saç uçlarına uygulanmalı ve saç köklerine temasından kaçınılmalıdır" diyen Dr. Mehtap Kıdır, bu uyarının nedenini de "Saç kreminin deriye temas etmesi gözenekleri tıkayarak saçın beslenmesini bozar ve saç dökülmesine neden olabilir" sözleriyle anlatıyor. Öte yandan saça şekil vermek için kullanılan sprey, köpük ve jöle gibi ürünlerin kullanıldığı gün saçların yıkanması da gerekiyor. Saç derisinde kalarak tahriş yapan bu ürünler, kepeklenmeye, kaşıntıya ve saç köklerinin zarar görmesine neden olabiliyor.

ÖNCE NEDENİ BULUN

"Saç dökülmesini tedavi etmenin en önemli basamağı nedeni bulmaktır" diyen Dr. Mehtap Kıdır şöyle konuşuyor: "Saç temelde dışarıdan yapılan uygulamalarla değil içeriden beslenir. Yani sağlıklı bir vücuda sahip değilsek sağlıklı saçlarımızın olması da pek mümkün olmaz. Bu sebeple saç dökülmesi yaşayan kişi öncelikle bir dermatoloji uzmanına görünmeli ve dökülmeye yol açan faktörler araştırılmalıdır. Saç dökülmesinde tedavi nedene göre değişecektir. Özellikle kanda demir depolarının bir göstergesi olan ferritin değeri düşükse saç dökülmesinin önüne geçmek mümkün olmuyor. Saçı besleyen vitamin ve minerallerin düşüklüğü varsa mutlaka yerine koymak gerekir. Ayrıca proteinden zengin beslenme, saç derisine ve saça zarar verebilecek kimyasal içerikli ürünlerden uzak durmak da saç sağlığı için oldukça önemlidir."