E vitamini ampulü ne işe yarar? E vitamini nelerde var?

E vitamini tam bir antioksidan kaynağı olarak bilinir. Bu özelliği ile kalp ve damar hastalıklarını önler, kansere karşı korur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi bakımından üstün niteliğe sahiptir. Yaşlanmayı geciktirme etkileri ile de bilinen E vitamini, cilt ve göz sağlığı, hormonal düzen gibi birçok alanda önemli görevleri bulunan besin kaynağıdır. Aynı zamanda vücudun E vitamini ihtiyacı karşılandığında enfeksiyon hastalıklarını büyük oranda önlemeye yardımcı olur. Gerektiğinde ise E vitamini takviyeleri kullanılabilir. Böylelikle E vitamini ne işe yarar sorusunun yanıtını verdik. Peki, e vitamini nedir? E vitamini ampulü ne işe yarar? Tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

E VİTAMİNİ NEDİR?

E vitamini, gün içinde vücudun günlük işlevlerini karşılayabilmesi ve sağlığının korunması için ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biridir. Bir diğer tanımı ile tokoferol olarak bilinen bu vitamin, yağda çözünür ve bir miktarda karaciğerde depolanır. Bu özelliği ile vücutta eksikliği görülme sıklığı suda eriyen vitaminlere oranla daha azdır. Özellikle bitkisel yağlar ve bazı bitkisel besinler E vitamini yönünden zengindir.

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

E vitamini eksikliği ender rastlanan bir durum olsa da sağlıksız ve dengesiz beslenme, diyette yağ kısıtlaması, genetik faktörler ve çeşitli hastalıklara bağlı olarak eksikliği görülebilir. E vitamini eksikliğinin başlıca semptomları ise şunları içerir:

Görme sorunları

Yorgunluk ve halsizlik

Cildin çabuk morarması

Kansızlık

Deri ve dilde çatlak oluşumu

Kas kaybı

Kemik ve kas ağırları

Saç ve tırnak sağlığının olumsuz etkilenmesi

Aynı zamanda bu belirtiler pek çok hastalık belirtileri arasında yer aldığından bu belirtilere sahip kişiler doktora müracaat etmeli ve gereken testlerin yapılması ve sonuçlanması sağlanmalıdır.

E VİTAMİNİ FAYDALARI

E vitamini bağışıklığın güçlendirilmesi ve vücut sağlığının korunması için son derece gerekli bir vitamindir. E vitamininden en iyi şekilde yararlanmak için sağlıklı beslenmek ve tüm besinlerden ölçülü miktarlarda yararlanmak gerekir. İşte E vitaminin faydalarına ilişkin detaylar şöyle;

Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.

Kan dolaşımını düzene sokar, kan pıhtılaşması sorununu önler.

Kolesterolü dengeye sokar

Hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunur ve hücre yapısına olumlu etki eder.

Damar tıkanıklığı ve damar sertleşmesini önler.

Alyuvarların sayısını arttırır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Tümörü engeller, bu sayede kanserden korumaya yardımcı olur.

Yüksek tansiyonu düşürmede etkilidir.

Kılcal damar hastalıklarını en aza indirir.

Hücrelerin onarımını sağlar ve hücre yapısını korumada üstün yeteneğe sahiptir.

Yara izlerinin hızlıca kaybolmasına yardımcı olur.

E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

E vitamininden yeteri kadar yararlanmak için bu vitaminin bulunduğu besinlerden düzenli olarak tüketmek gerekir. E vitamini bakımından zengin yiyecekler; zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel yağlar, kümes hayvanları, somon, uskumru, ton balığı ve sardalya gibi balık çeşitleridir. Kivi, muz ve avokado gibi meyveler de E vitamini yönünden zengindir. Kırmızı et, maydanoz, ıspanak, lahana, tere, brokoli, kereviz, marul, ve balkabağı gibi sebze çeşitlerinin yanı sıra ceviz, badem, fındık ve ay çekirdeği gibi kuruyemişler, tahıllar, yumurta ve tereyağı gibi besinler E vitamini bakımından zengindir.

E VİTAMİNİ AMPULÜ NE İŞE YARAR?

E vitamini ampulü dudaklarda oluşan çatlakları gidermek, diz, dirsek ve ayak topuklarındaki yarıkları gidermek için kullanılır. E vitamini ampulü, çabuk kırılan tırnakların güçlendirilmesi ve sağlıklı tırnaklara kavuşmak için de kullanılabilir. Aynı zamanda antioksidan etkileri İle daha sağlıklı kafa derisi ve sağlıklı saçları teşvik eder. Saç derisindeki kan dolaşımını arttırır, kuru saçları onarır ve nemlendirir. E vitamini ampulü bazı kremlerle karıştırılarak cilde üzerine sürülebilir. Böylelikle cildin gençleşmesine yardımcı olan kolajen üretimini arttırır. Cildin onarılmasını ve canlanmasını sağlar. Öte yandan E vitamini ampulü cilt yanıklarına uygulandığında büyük oranda tedavi edicidir.

E VİTAMİNİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

E vitamininin cilt sağlığını korumada önemli etkiler bulunur. Özellikle yaşlanmaya bağlı kırışıklıkların engellemek, cildi yenilemek ve cildin elastikiyetini arttırmak gibi cilt üzerinde pek çok faydaları bulunur. İşte E vitaminin cilde sağladığı yararları detaylı olarak ele aldığımızda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır: