1 yaş aşısı kaç tane ve nereden yapılır? 1 yaş aşısı yan etkileri nelerdir?

Bebeklere doğumlarından sonra birçok aşı yapılır. Elbette bu aşıların yapılma süresi vardır. 1 yaş aşısı denen bir aşı vardır. 1 yaşına giren bebeklere Zatürre aşısı yapılır. Bu aşıya da 1 yaş aşısı denir. Ancak bebekler 1 yaşına gelene kadar pek çok aşı olur. 1 yaş aşısı oldukça önemli aşılardan birisidir. Bu aşının belli dozları bulunmaktadır. Bu yüzden 1 yaş aşısının süresini kaçırmamak önemlidir. Peki kaç tane 1 yaş aşısı yapılır? Tüm aytıntılar bu yazıda...

1 Yaş Aşısı Kaç Tane Yapılır?

1 yaş aşısı denen aşı aslında KPA aşısıdır. Bu aşı zatürre aşısıdır. Ebeveynler tarafından kaç tane yapıldığı merak edilen bir aşıdır. Bu aşının uygulaması internet üzerinde bulunabilmektedir. Bebekleri zatürreden korumak için yapılan bir aşıdır. KPA aşısı dense de 1 yaş aşısı adıyla da bilinmektedir. KPA aşısı 2, 4, 6 ve 12. aylarda birer doz olarak uygulanır. İki yaş altı çocukların bu süreyi kaçırmaları halinde ise farklı uygulamalar yapılmaktadır. 1 yaş aşısı her çocuğa yapılmalıdır.Bu yüzden aşının dozlarını kaçırmamak ve normal bir şekilde KPA aşısı yaptırmak tavsiye edilmektedir.

1 Yaş Aşısı Nereden Yapılır?

1 yaş aşısı bebekler için uygulanan aşı takviminde bulunan aşılardan bir tanesidir. 1 yaşına gelen bebeklerde uygulanan KPA AŞISI zatürre aşısı olarak da bilinir. Aşı bebeğin bacağından ya da kolundan kas içine enjekte edilerek uygulanır. Bu aşı daha önceki dönemlerde uygulandığında bebekte aşıya karşı aşırı alerjik reaksiyon göstermiş ise aşının uygulaması yapılmaz.

1 Yaş Aşısı Yan Etkileri

Tüm aşılar bazı bebeklerde yan etkilere sebep olabilir. Ancak bazı bebekler aşıların sonrasında hiçbir yan etki göstermez. Aynı zamanda her aşının her bebekte aynı yan etkiyi göstermediği bilinir. Elbette bazı belli başlı KPA aşısı yan etkileri vardır. Genel olarak bebeklerde KPA aşısı sonrasında oluşan yan etkilerden bazıları şunlardır:

İğne Yerinde Ağrı veya Şişlik: Genellikle aşı uygulamasından sonra 24- 48 saat arasında burada ki ağrı veya şişlik geçer. Bu sebeple ağrı kesici şurupların bebeklere verilmesi uygun görülmektedir.

Aşı Sonrası Halsizlik ve Uyku Hali: Bebeklerde aşıdan sonra halsizlik ve kas ağrısına bağlı uyuklama hali görülür. Bu da bebeklerde normal görülen durumlardandır

Aşı Sonrası Ateş: 1 yaş aşısı sonrası bebeklerde en çok görülen yan etkilerden bir tanesi de ateştir. Özellikle aşı sonrası 24- 72 saat arasında ateş görülür. Bu durumda bebeğin kilosuna ve yaşına uygun olarak ateş düşürücü verilmesi 6 saat arayla olması şartıyla normal kabul edilir. Ancak bu süreçte 72 saati aşan bir sürede ateş görülme durumu devam ediyorsa bu durum aşı ile bağlantılı değildir. Bu sebeple 72 saati aşan ateş durumunda bebekler bir hekime gösterilmelidir.

Aşı Sonrası Banyo: Bebeklerde ateş düşürmesi amacıyla aşı sonrası banyo yaptırılmasında herhangi bir sakınca bulunmaz. Ancak sadece verem aşısında bebeklerde 48- 72 saat arasında banyo yaptırılmaz.

Uygulama Alanındaki Şişlik: Aşı sonrası bebeklerde şişlik olması da normaldir. Bir iki gün içinde kendiliğinden kaybolacaktır.

1 Yaş Aşısı Nedir?

Bebeklere hastalıklardan korunsunlar diye birçok aşı yapılır. Doğduklarından itibaren bebekler pek çok aşıyı olur. Bu aşılar arasında bebekler için oldukça önemli olan aşılardan bir tanesi de KPA aşısıdır. Bebeklerin zatürre olmasını engelleyen ve Sağlık Bakanlığı'ndan' bebekler artık zatürre olmasın' sloganı ile başlattığı çalışma kapsamında Mayıs 2008'den itibaren uygulaması yapılan bir aşıdır. Pnömokok konjugat aşısı olarak da bilinen bu aşı çocukların zatürreden korunması amacıyla uygulanan aşılardandır. Özellikle erken bebeklik döneminde uygulanan KPA aşısı zatürre olma olasılığına karşı bebeklere uygulaması yapılır.