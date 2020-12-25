Bebeğim Kaç Haftalık? Kaç Haftalık Hamileyim, Adet Gününe Göre Gebelik Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bebekler anne rahmine düştükten sonra gelişimleri haftalar şeklinde takip edilir. Bu yüzden bebeğin kaç haftalık olduğunu bilmek çok önemlidir. Hamilelik hesaplamanın da pek çok yolu bulunmaktadır. Hamile olan bireyler genellikle bu yöntemleri denerler. Hamilelik hesaplamak için uygulanan yöntemler sık sık araştırılmaktadır. Peki detaylı gebelik hesaplama nasıl yapılır? İşte gebelik hesaplama ile alakalı tüm ayrıntılar...

Gebelik Haftası Hesaplama

Gebe kadınlar gebelik haftalarını merak edip hesaplamak isterler. Kaç haftalık hamileyim sorusuyla birlikte çeşitli yöntemler ararlar. Gebelik haftası yumurtlama haftası ve hamilelik haftası olarak ikiye ayrılmaktadır. Gebelik haftası hesaplama, hamile kalınmasından 2 hafta önce gerçekleşen bir önceki adet döneminin ilk haftası baz alınarak yapılan bir şeydir. Doktorlar gebeliği değerlendirmek için genellikle bu haftayı baz alırlar. Gebelikte son adet döneminin ilk günü, hamilelik döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Daha güvenilir olması nedeniyle hafta hafta gebelik hesaplama son regl tarihine göre yapılmaktadır. Şu andaki zamandan son adet tarihi çıkartıldıktan sonra çıkan sonuç 7'ye bölündüğünde gebelik haftasına ulaşmış olunur.

Bebeğim Kaç Haftalık Oldu?

Hamile anneler kendileri hamileliklerini hesaplamak isteyebilirler. Doktor zaten bebeklerinin kaç haftalık olduğunu söylese de anneler bu konuda meraklı olabilirler. Adet düzensizliği gibi bazı özel durumlar gebelik takvimi oluşturma konusunda sorunlar çıkarabilir. Bu gibi şeylerde döllenme tarihi net olarak saptanmadığı için daha farklı bir gebelik ve tahmini doğum tarihi hesaplama formülü uygulamak gereklidir. Hepsinin başında kısırlık durumlarında yapılan tüp bebek ve diğer tedavi yöntemleri gelmektedir. Bu uygulamalarda döllenme laboratuvar ortamlarında gerçekleştirildiği için adet gününe göre hamilelik hesaplaması yanlış sonuç vermesi olasıdır.

Adet Gününe Göre Hamilelik Hesaplama

Adet gününe göre hamilelik hesaplaması halk arasında en fazla bilinen yöntemdir. Anne adayları bu konu ile alakalı araştırmalar yaparlar. Adet zamanının gecikmesi durumu hamilelik durumunu etkileyen bir faktördür. Adet zamanı belli bir süre geciktiğinde kadınların aklına hamile olup olmadıkları gelir. Bu kafa karışıklığından kurtulmak isteyen kadınlar gebelik hesaplama yöntemleri uygularlar. Böyle bir durumda, anne adayının son adet tarihinin ilk gününü başlangıç alarak hesaplama yapması en güvenli yöntem olacaktır. Hamilelik tarihi kesin olarak bilinemeyeceği için adet döneminin son gününden değil, son adet döneminin ilk gününden başlanarak hesaplama yapılır. Bu yöntem bebeğin kaç haftalık olduğunu anlamak için de uygulanmaktadır.

Gebelik Hesaplama Cetveli

Gebelik hesaplama cetveli, gebelik hesaplaması yapmak isteyen pek çok kişinin duyduğu bir kavramdır. Gebeliğin ilk 2 haftası kadının rahminin gebeliğe hazırlanması için geçen süreyi kapsar. Hamileliğin 3. haftasında bebek oluşmaya başlar ve böylece hamileliğin 3. haftası bebeğin 1. haftasına denk gelmektedir. Doğumlar 38 ile 41. haftalar arasında gerçekleşmektedir. 38. haftadan önce olan doğumlara erken doğum denirken; 41. haftadan sonra olan doğumlar ise geç doğum olarak adlandırılır. Bu tarihleri kadınlar için açıklığa kavuşturmaya ve kafa karışıklığının önüne geçmek için hazırlanan gebelik hesaplama cetveli ay ay gebelik hesaplaması yapılabilen bir cetveldir. Bebeğin hamileliğin hangi haftasında, kaç gram ağırlığında olduğu gibi bilgileri gebelik hesaplama cetveli sayesinde öğrenilebilir.

Son Adet Tarihine Göre Kaç Haftalık Hamileyim?

Hamilelik hesaplamak isteyen bireylerin aklına ilk olarak son adet tarihine göre hamilelik hesaplama gelir. Çünkü bu şekilde hamilelik haftası hesaplama halk arasında sık sık yapılmaktadır. Ancak son adet gününü hatırlamayan ya da düzensiz adet olan kişiler bu hesaplamada yanlış bir sonuca ulaşabilirler. Ayrıca Hamilelik Hesapla diye aratılarak internet üzerindeki sitelerden direkt hesaplama da yapılabilir. Çoğu hamilelik yaklaşık 40 hafta sürmektedir (veya gebe kaldıktan 38 hafta sonra), bu nedenle genellikle son tarihi tahmin etmenin en iyi yolu, son adet döneminin (SAT) ilk gününden itibaren 40 hafta veya 280 gün saymaktır.