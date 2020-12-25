En Keskin Balgam Söktürücü Doğal ve Bitkisel İlaçlar: Balgam Söktürücü İlaç Nasıl Hazırlanır, Kullanılır?

Balgam söktürücü şeyler her yıl en fazla araştırılan konuların başında gelmektedir. Kış aylarında soğuk algınlığı ya da grip gibi rahatsızlıklar yaşayan kişiler ardından büyük ihtimalle balgamlı öksürüğe de tutulurlar. Balgamlı öksürükte kişiler balgam söktürücü şeylerin arayışına girerler. Çünkü balgamı sökülmeyen kişiler gerçekten de çok zorlanır. Peki balgam söktürücü ilaç nedir? Bebeklerde balgam sökücü ilaçlar nelerdir? Balgam Söktürücü ilaçlar ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

En Keskin Balgam Söktürücü İlaç

Balgam; astım, bronşit, zatürre, alerjiler, soğuk algınlığı gibi pek çok durumun sonucunda yaşanmaktadır. Çok rahatsız edici bir şeydir. Bu yüzden balgam söktürücü şeyler çok araştırılır. Balgam söktürücü pek çok ilaç bulunmaktadır. Doktora girildiğinde balgam rahatsızlığı yaşayanlara balgam söktürücü ilaçlar verilir. Piyasada birçok balgam söktürücü ilaç vardır. Doktor hastaya hangi ilacı uygun görürse kişinin o ilacı kullanması gereklidir. En keskin balgam söktürücü ilacın ne olduğu kişiden kişiye değişebilir. Ancak evde yapılan en keskin balgam söktürücü ilaçlar bal, tuzlu gargara ve çeşitli bitki çaylarıdır. Ancak bazı insanlar kesinlikle ilaç kullanmak isterler. Bu durumlarda da en keskin balgam söktürücü ilaçları araştırırlar. Aslında doktora girmeden direkt balgam söktürücü alacak kişilerin eczaneye gidip et etkili ilacı oradaki kişilere sormaları gereklidir. Sonucunda eğer reçetesiz yazılan bir ilaç ise alabilirler.

Balgam Söktürücü Doğal İlaç

Balgam söktürücü doğal ilaçlar oldukça merak edilir. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte balgam söktürücü ilaçlar hakkında yapılan araştırmalar artar. Doktorlar balgam söktürücü ilaçlar yerine evde yapılan doğal ilaçların kullanılmasını tavsiye ederler. Evde yapılan ilaçlardan birisi de şudur:

Elma, Bal ve Limon Tarifi

Malzemeler:

Yarım soyulmuş elma

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı bal (25 gr)

Hazırlanışı:

Elmalar pişirilir ve püre haline getirene kadar ezilir. Ardından bal ve limon suyu eklenir. Karışımı günde iki kez tüketmek gerekir. Elma, bal ve limon suyu kullanarak hazırlanılan macunu hem çocuklarda hem yetişkinlerde öksürüğü azaltmak için balgam sökücü olarak kullandırtmak mümkündür. İltihap sökücü ve mukolitik özellikleri mukus birikimini azaltarak hava kanallarını açar.

Suda Eriyen Balgam Söktürücü İlaç

Balgam söktürücü çok fazla ilaç vardır. Bu ilaçlar arasında halk içinde en çok bilineni suda eriyen balgam söktürücü ilaçlardır. Balgam söktürücü ilaçlar doktor reçetesi ile kullanılması önerilen ilaçlardır. Ancak reçetesiz alınanları da vardır. Suda eriyen balgam söktürücü ilaç almak için doktora gidilmeli ya da eczaneye gidip istek beyan edilmelidir.

Bebeklerde Balgam Söktürücü İlaçlar

Bebeklerde balgam söktürücü ilaçlar çok önemli bir konudur. Hemen hemen her bebek balgam sorunları ile uğraşır. Bebeklerin balgam sorunları da ebeveynleri oldukça meraklandırır. Bebeklerde balgam söktürücü ilaçlar kullanılması tavsiye edilmez. Bu ilaçları kullanmak yerine aşağıdakiler yapılabilir:

Bebeğin bulunduğu odayı çok kurutmamak gerekir. Bu yüzden odayı nemlendirmek önemlidir.

Organik okaliptüs yağı ile bebeğin göğsüne ve sırtına masaj yapmak bebeğe iyi gelecektir.

18 aylıktan büyük bebeklere ılık su, limon ve içerisine çok az bal karıştırarak verilebilir. Bu sayede boğazlar yumuşayacak ve balgam rahatlıkla atılacaktır.

Bebeğin bolca su tüketmesi balgamı rahat atmasını sağlayacaktır.

Çörek otu kaynatıp suyu süzülür ve ılık olarak bebeğe içirilir. Çörek otu balgam söktürücü doğal bir ilaçtır.

Ihlamur çayı içirmeniz bebeğin balgamı atmasında oldukça yardımcı olacaktır.

Elma ve armut kabukları, zencefil, tarçın ile kaynatılarak süzülmüş suyunun bebeğe içirilmesi bebeklerde balgam atılmasına yardımcı olur.

Balgam Söktürücü İlaç Öksürük Yapar Mı?

Balgam söktürücü ilaçların öksürük yaptığı ile ilgili pek çok yorum vardır. Ve aslında bu yorumlar doğrudur. İnsanların balgamı atabilmeleri için öksürmeleri gerekir. Balgam söktürücü ilaçlar da öksürük yapacaktır.