Baş ağrısı ve mide bulantısı neden olur? Şiddetli baş ağrısı mide bulantısı yapar mı?

Baş ağrıları genellikle aynı bölgede hissedilse de birçok farklı tipi mevcuttur. Birincil primer ve fonksiyonel, ikincil sekonder ve semptomatik olmak üzere baş ağrısı 2 grup altından inceleniyor. Birincil grup, nevralajik, migren, tipi ağrıları kapsarken ikincil grup iyi ya da kötü huylu beyin tümörleri, menenjit, hipertansiyon, kafa travmaları hidrosefali gibi çeşitli hastalıkların belirtileri olarak açıklanabiliyor. Peki, şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı hangi hastalıkların habercisi? Tümör baş ağrısı yapar mı? Kusmak hangi hastalıkların habercisi? Başımın sol tarafı ağrıyor neden olabilir? Enseden gelen baş ağrısı ne anlama gelir? Baş ağrısı ve mide bulantısı nasıl geçer?

MİDE BULANTISI VE ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

İkincil semptomatik baş ağrıları grubuna giren bu tip baş ağrıları genel olarak yavaş yavaş başlayarak her gün artış gösterir. Ağrı başın belli bölgesinde meydana gelir. Bu noktada mide bulantısı ve kusma semptomları da eşlik ediyorsa kafada büyüyen kitle ihtimalleri akıllara gelebilir. Ayrıca mide bulantısı ve baş ağrısının diğer sebepleri arasında Crohn hastalığı, yüksek kan basıncı, kafadan yaralanma, kanser, kalp hastalıkları, gebelik, enfeksiyonlar, depresyon, ilaçlarının yan etkileri ve şeker hastalığı ihtimalleri doğabilir. Eğer şiddetli baş ağrınıza ek olarak mide bulantısı problemi şikayetiniz varsa kesin tanısı için muhakkak doktora görünmeniz gerekir.

BAŞIMIN SOL TARAFI AĞRIYOR NEDEN OLABİLİR?

Baş ağrıları bazen kafanın farklı bölgelerinde gelişebilir. Başın sol kısmındaki ağrı nedenleri migren, soğuk algınlığı, sinüzit, yüksek tansiyon ve depresyondan kaynaklanabilir. Aynı zamanda dev hücreli arterit ve beyin anevrizması rahatsızlığı da başın sol tarafında ağrılara neden olmaktadır.

TÜMÖR BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

Her yaş grubunda rastlanılan beyin tümörleri hakkında kapsamlı araştırmalar günümüzde hala yapılmaktadır. Hücrenin tümör oluşturarak kontrolden çıkması ve çoğalarak tümör haline gelmesinin asıl nedeninin genetik etmenler olduğu düşünülüyor. Bazı tümörler kalıtsal olmakla birlikte kanserojen kimyasal maddeler, radyasyon ve virüslerin tetiklediği düşünülüyor. Tümörlere paralel olarak baş ağrıları semptomları merak konusu. Bu noktada hissedilen her baş ağrısının tümör nedeni olabileceğini söylemek mümkün değildir. Şayet bir beyin tümöründen şüphelenmek için şiddetli, uzu süreli , sıkıntılı ve farklı diğer belirtilerden (kusma, kol ve bacaklarda güçsüzlükler, işitme bozuklukları, dengesizlik benzeri) söz edilebilir. Ayrıca beyin tümörü unutkanlık, konuşma bozuklukları, epilepsi nöbeti geçirme, yürüme bozukluğu, dengesizlik ve hormonal dengesizlikleri içerebilir.

KUSMAK HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ?

Kusma tek başına bir hastalık olarak kabul edilmez ve kendi başına zararsızdır. Çoğu zaman vücudun kendini düzeltmesi ve rahatlatması bakımından verdiği bir tepkidir fakat kusma ile birlikte görülen mide bulantıları farklı hastalıkların habercisi olabilir. Bunlar ise:

Alkol alımı ve zehirlenme

Aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerin tüketimi

Apandist

Çeşitli kanser türleri

Beyin tümörü

Şeker hastalığı

Beyin hasarı

Hamileliğin ilk dönemleri

Bulimia Nevroza gibi psikolojik hastalıların etkisi

Kalp krizi

Ülser

Safra kesesi rahatsızlığı

İlaçların yan etkilerin bağlı kusma

Menenjit

Kulak enfeksiyonu

Seyahat esnasında yol tutması

ENSEDEN GELEN BAŞ AĞRISI

Enseden gelen baş ağrısı ilk etapta boyun fıtığı olarak nitelendirilebilir, ancak bu ağrının ciddi ve farklı nedenleri de bulunmaktadır. İşte enseden gelen baş ağrısı nedenleri ilişkin detaylar şu şekilde:

Enseden gelen baş ağrısı yüksek tansiyon rahatsızlığını akıllara getirebilir. Genel olarak enseden başlar, başın tepe noktasına ilerler. Bu ağrıya kulak çınlaması da eşlik edebilir. Bu noktada kişinin tansiyonu takip altına alınmalı ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Ense ağrısı ile birlikte ağrı kollara vuruyor ve duyu kaybı yaşanıyorsa kalp hastalıkları ihtimalleri akıllara gelebilir. Kişi yürüdüğünde ya da koştuğunda ağrının şiddeti artıyorsa mümkün olan en kısa sürede kardiyolojik muayene yapılması önerilmektedir.

Enseden gelen ancak kola vuran bir ağrı ve bunlara ek olarak kuvvet ve duyu kaybı görülüyorsa boyun fıtığı rahatsızlığın ihtimalleri doğabilir.

Yalnızca ense ağrısı olduğu ve sadece boyun hareket halindeyken ağrı hissi yaşayanlar kas ağrılarından şüphelenebilirler. Bunu kesin olarak saptamak için gerekli muayenelerden geçilmelidir. Kas ağrılarından kaynaklı bir ense ağrısı durumunda ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar doktorunuz tarafından önerilecektir.