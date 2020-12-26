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Covid test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu e Nabız ile kaç günde ve ne zaman çıkar?

Koronavirüs test sonuçları, hem özel hastanelerde hem de devlet hastanelerinde e-nabız üzerinden açıklanıyor. Kovid test sonucu sorgulama işlemi için e-devlet şifrenizin ya da e-nabız profiliniz olması gerekiyor. İkisinden bir tanesine sahipseniz, koronavirüs test sonucunuzu öğrenebilirsiniz. TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile giriş sağlanabilen e Nabız ile korona virüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte, koronavirüs test sonucu öğrenme ve sonucun çıkma süresi ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:33 Son Güncelleme: 26.12.2020 15:33 ABONE OL
Covid test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu e Nabız ile kaç günde ve ne zaman çıkar?

Yeni tip koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığını tespit için tüm dünyada PCR testi yöntemi uygulanıyor. Türkiye'de de yapılan testlerin sonuçları, test sonucu öğrenme ekranı vatandaşlar için merak konusu oluyor. Covid PCR test sonucu, hastaneye gitmeden online olarak sorgulanabiliyor. Tahlil sonuçlarına ek olarak bulunan Covid sekmesinde, yapılan tüm testler sıralanıyor. E nabız sistemi üzerinden kişinin TC kimlik numarası ve e devlet şifresini kullanması gerekiyor. Peki e Nabız ile korona virüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu kaç günde, ne zaman çıkar?

E NABIZ İLE KORONA VİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR? KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonucu e nabız sistemi üzerinden sorgulanıyor. . Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz. Peki Korona test sonucu kaç günde, ne zaman çıkar?

COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

İlk aşamada Google'a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

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Covid test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu e Nabız ile kaç günde ve ne zaman çıkar?
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